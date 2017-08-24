US Open. Козлова за 42 минуты выиграла в первом раунде квалификации

Катерина Козлова уверенно стартовала в квалификации US Open-2017.
Украинка, получившая 10-й номер посева, просто разгромила свою соперницу Хлоэ Паке: 6:0, 6:1. Для победы в матче потребовалось около 40 минут, а первый сет был выигран за 15 минут!
Следующая соперница Козловой – Фанни Столар.
Источник — Sport.ua
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