US Open. Козлова за 42 минуты выиграла в первом раунде квалификации

Ахереть сопернички !! Хоть Шахта и в первой корзине , но что то вторая посильнее будет та и треть...

Если бы за проведённый матч Суркису досталось бы руководство в ФФУ, то Динамо играло бы не то что...

Недавний матч Маталлист1925 - Агробизнес на Олимпийском в Киеве показал на сколько безопасно игра...