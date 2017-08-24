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US Open. Козлова за 42 минуты выиграла в первом раунде квалификации

Украинка отдала сопернице лишь один гейм

  • 24.08.2017 02:04
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Getty Images
© Getty Images

Катерина Козлова уверенно стартовала в квалификации US Open-2017.

Украинка, получившая 10-й номер посева, просто разгромила свою соперницу Хлоэ Паке: 6:0, 6:1. Для победы в матче потребовалось около 40 минут, а первый сет был выигран за 15 минут!

Следующая соперница Козловой – Фанни Столар.

Источник — Sport.ua

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