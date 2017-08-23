US Open. Янчук уступила в первом раунде квалификации

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Ультрас Шахтера: «Нарушение перемирия нарушит единство всех фанатов» 08:43 — kostyan1980 а,что у Шахтера есть ультрас???а так все по делу сказали,правда насчет Одессы большие сомнения,и ... 08:19 — alex8-48 Когда люди погибают защищая свою страну воевать можно только в АТО.Нужно составить список желающи...

Подозреваемый в смертельном ДТП Дыминский покинул Украину 08:40 — dimonlimonov Да, Дыминский в попытке играть в оппозиционера залетел по полной, оппозиционный ЗИК с оппозиционн... 08:37 — kostyan1980 Красавчик!!!дай пять!!!хоть кто то раскрывает глаза кастрюляголовым патриотам,этой долбаной вышив... 08:18 — halt12 "В нормальній країні" жена Сережи Реброва тоже бы села за смертельное ДТП, в котором он...