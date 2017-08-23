US Open. Янчук уступила в первом раунде квалификации

Украинская теннисистка Ольга Янчук вылетела из US Open в первом раунде квалификации.
В матче первого круга Янчук, которая дебютировала на турнирах Большого шлема, проиграла американке Элли Киик: 6-1, 2-6, 6:4.
В следующем раунде Элли Киик сыграет с японской теннисисткой Рико Савайянаги.
Источник — Sport.ua
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