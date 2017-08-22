Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Калинина — во втором круге отбора

Украинка обыграла Ксению Лыкину

  • 22.08.2017 21:54
  • 111 просмотров
  • 0 комментария
Метки
US Open. Калинина — во втором круге отбора

 

Украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг квалификационного турнира на US Open-2017.

В матче первого круга киевлянка за 2 часа 9 минут обыграла россиянку Ксению Лыкину из России: 6-2 1-6 6-3.

В следующем круге Калинина встретится с еще одной россиянкой Анной Блинковой.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.