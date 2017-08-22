US Open. Калинина — во втором круге отбора

Украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг квалификационного турнира на US Open-2017.
В матче первого круга киевлянка за 2 часа 9 минут обыграла россиянку Ксению Лыкину из России: 6-2 1-6 6-3.
В следующем круге Калинина встретится с еще одной россиянкой Анной Блинковой.
Источник — Sport.ua
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