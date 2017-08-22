Юлия ПУТИНЦЕВА: «Часто эмоции берут верх надо мной»

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону!

Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения!» – сказала Путинцева.