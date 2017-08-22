Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юлия ПУТИНЦЕВА: «Часто эмоции берут верх надо мной»

Российская теннисистка, которая представляет Казахстан, принесла извинения своему тренеру

  • 22.08.2017 14:24
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Юлия Путинцева
© Getty Images. Юлия Путинцева
Представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая в воскресенье в Нью-Хейвене обругала своего тренера Романа Кислянского, принесла ему извинения.
 
«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону! 
 
Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения!» – сказала Путинцева.

Источник — Чемпионат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.