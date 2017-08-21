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Организация по борьбе с договорными матчами проверит игру Долгополова

Матч между украинцем и и бразильцем Тьяго Монтейрой может оказаться договорным

  • 21.08.2017 18:59
  • 939 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Организация Integrity Unit (TIU), которая ведет борьбу по противодействию договорным матчам в теннисе, проведет проверку матча 1-го круга турнира в Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тьяго Монтейрой (#114ATP).

Встреча закончилась победой Монтейры со счетом 6:3, 6:3.

Сообщается, что перед началом мачта коэффициент на победу Долгополова начал резко возрастать и за 15 минут до начала поединка достиг показателя в 3,15 (первоначальный коэффициент был 1,36 ). Некоторые букмекерские конторы и вовсе приостановили прием ставок на исход встречи еще до ее начала.

Добавим, что резкое поднятие коэффициента может быть связанно с огромными ставками на победу противника.

«TIU была проинформирована о проблемах, связанных с букмекерскими ставками во время игры. TIU проведет проверку, даст оценку и примет необходимые меры после получение от букмекерских контор сведений», - говорится в сообщении организации.

Напомним, на прошлой неделе Долгополов принял участие в турнире в Цинцинатти, на котором вылетел во втором круге от будущего финалиста Ника Кириоса.

Источник — The Telegraph

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 21.08.2017 19:14
    +7
    Кстати, я перед матчем тоже этот факт заметил. Не удивлюсь, если договорняк действительно имел место. Долгополов - товарищ с известной гнильцой внутри. А ведь награжден природой приличным теннисным талантом...
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 21.08.2017 20:06
    0
    Я вчера этот матч смотрел, сверх подозрительного нечего не заметил. Да, Долгополов за весь матч не смог заработать не одного брейкпоинта, но соперник левша и очень хорошо и неудобно подавал. Несколько раз на приеме у него было 0:30 и казалось можно заработать брейкпоинт и каждый раз у Монтейра проходил или Эйс или хорошая вторая подача и Долгополов не мог их принять. Конечно на своей подаче Долгий мог играть получше, в первом сете на единственной проигранной подаче он совершил подряд 2 двойные ошибки. И во втором сете у соперника было всего 2 брейкпоинта и он их сразу реализовал. А вообщем соперник вчера сыграл очень хорошо, мало ошибался, хорошо подавал, левой рукой очень неудобно накручивал мячи и клал их близко к линиям. Играл как теннисист не 114 в рейтинге, а как минимум топ 20.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 21.08.2017 20:28
    0
    Александр Сурков, 21.08.2017 20:06
    Я вчера этот матч смотрел, сверх подозрительного нечего не заметил. Да, Долгополов за весь матч не смог заработать не одного брейкпоинта, но соперник левша и очень хорошо и неудобно подавал. Несколько раз на приеме у него было 0:30 и казалось можно заработать брейкпоинт и каждый раз у Монтейра проходил или Эйс или хорошая вторая подача и Долгополов не мог их принять. Конечно на своей подаче Долгий мог играть получше, в первом сете на единственной проигранной подаче он совершил подряд 2 двойные ошибки. И во втором сете у соперника было всего 2 брейкпоинта и он их сразу реализовал. А вообщем соперник вчера сыграл очень хорошо, мало ошибался, хорошо подавал, левой рукой очень неудобно накручивал мячи и клал их близко к линиям. Играл как теннисист не 114 в рейтинге, а как минимум топ 20.
    А у меня сил не хватило досмотреть. Долгополов за сложными мячами вообще не бежал, несильную вторую стабильно не мог принять, ужас, короче. Правда, мысль о сливе почему-то в голову не пришла, хотя она была бы самой логичной.
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