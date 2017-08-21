Организация по борьбе с договорными матчами проверит игру Долгополова

А у меня сил не хватило досмотреть. Долгополов за сложными мячами вообще не бежал, несильную втор...

Береженого БОГ бережет!!! СБУ не все решает!

Так все президенты первой лиги поставили себя на место Суркиса и спокойно приезжали играли,тоже с...

Кроты забывают, что в Лозанне Лохметов ничего решить не сможет, в отличие от Украины.