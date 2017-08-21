Организация по борьбе с договорными матчами проверит игру Долгополова

Организация Integrity Unit (TIU), которая ведет борьбу по противодействию договорным матчам в теннисе, проведет проверку матча 1-го круга турнира в Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тьяго Монтейрой (#114ATP).
Встреча закончилась победой Монтейры со счетом 6:3, 6:3.
Сообщается, что перед началом мачта коэффициент на победу Долгополова начал резко возрастать и за 15 минут до начала поединка достиг показателя в 3,15 (первоначальный коэффициент был 1,36 ). Некоторые букмекерские конторы и вовсе приостановили прием ставок на исход встречи еще до ее начала.
Добавим, что резкое поднятие коэффициента может быть связанно с огромными ставками на победу противника.
«TIU была проинформирована о проблемах, связанных с букмекерскими ставками во время игры. TIU проведет проверку, даст оценку и примет необходимые меры после получение от букмекерских контор сведений», - говорится в сообщении организации.
Напомним, на прошлой неделе Долгополов принял участие в турнире в Цинцинатти, на котором вылетел во втором круге от будущего финалиста Ника Кириоса.
Источник — The Telegraph
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