Путинцева обругала тренера во время матча против Корне

Российская теннисистка Юлия Путинцева (#50WTA), которая представляет на международной арене Казахстан, во время матча на турнире в Нью-Хевене раскритиковала своего тренера Романа Кислянского.
Эпизод на видео состоялся при счете 0:3 в первом сете матча против Ализе Корне (#47WTA). Поединок завершился победой француженки в двух сетах – 6:0, 6:0.
«Жуешь, блин, видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Что с тобой? Ты ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь про плоскую Землю.
Они хлопают, когда я ошибаюсь, – вот и ты начни. Рожи он тут корчит.
Иди вообще отсюда – что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал? Задолбал. Ухмылку свою дебильную убери, блин», – в сердцах сказал Путинцева.
Источник — Sport.ua
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