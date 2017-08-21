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Путинцева обругала тренера во время матча против Корне

Представительница Казахстана осталась недовольна поведением Романа Кислянского на трибуне

  • 21.08.2017 18:14
  • 451 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Юлия Путинцева
© Getty Images. Юлия Путинцева

Российская теннисистка Юлия Путинцева (#50WTA), которая представляет на международной арене Казахстан, во время матча на турнире в Нью-Хевене раскритиковала своего тренера Романа Кислянского.

Эпизод на видео состоялся при счете 0:3 в первом сете матча против Ализе Корне (#47WTA). Поединок завершился победой француженки в двух сетах – 6:0, 6:0.

«Жуешь, блин, видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Что с тобой? Ты ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь про плоскую Землю.

Они хлопают, когда я ошибаюсь, – вот и ты начни. Рожи он тут корчит.

Иди вообще отсюда – что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал? Задолбал. Ухмылку свою дебильную убери, блин», – в сердцах сказал Путинцева.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 21.08.2017 18:21
    +2
    с такой то фамилией...хорошо, что только обругала - могла и замочить в сортире
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    raven1923
      raven1923, 21.08.2017 18:23
    +2
    к.цапизм не излечим,то овца,а то баран.
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