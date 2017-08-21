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Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину мирового рейтинга

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов поднялся на 8 позиций

  • 21.08.2017 16:23
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов поднялся в рейтинге ATP на восемь позиций благодаря выходу во второй круг турнира в Цинциннати. Теперь украинец занимает 63-ю строчку мировой классификации.

Первое место в рейтинге с 21 августа занимает Рафаэль Надаль. Он сменил на вершине британца Энди Маррея, который не участвовал в американских турнирах. Третье место у Роджера Федеррера.

Триумфатор турнира Western & Southern Open Григор Димитров ворвался в десятку лучших теннисистов, потеснив Милоша Раонича и Кея Нисикори.

Добавим, что на две позиции поднялся и Сергей Стаховский, который не сыграл за неделю ни одного матча. Теперь украинец занимает 97-ю позицию рейтинга.

Источник — Sport.ua

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