Рейтинг WTA. Свитолина осталась на четвером месте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку мировой классификации, несмотря на неудачное выступление на турнире в Цинциннати.
Возглавляет рейтинг лучших теннисисток планеты представительница Чехии Каролина Плишкова, ей «дышит в спину» румынка Симона Халеп (разрыв между 1 и 2 местом всего 5 очков). На третье место поднялась победительница турнира Western & Southern Open испанка Гарбинье Мугуруса.
Прошлогодняя финалиста Цинциннати немка Анжелик Кербер опустилась на 3 строчки и теперь шестая. Больше изменений в первой десятке не произошло.
Что касается остальных украинок, то Леся Цуренко сохранила за собой 30-ю позицию, Катерина Бондаренко опутилась на 3 строчки и теперь 109-я. Катерина Козлова осталась на 115-м месте, а Ангелина Калинина теперь 187-я.
Источник — Sport.ua
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