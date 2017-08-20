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Нью-Хевен. Бондаренко уступила в финале квалификации

Украинка в двух сетах проиграла Ане Богдан из Румынии

  • 20.08.2017 22:35
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла финал квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.

Непреодолимым барьером для украинки стала Ана Богдан (#106WTA) из Румынии.

Нью-Хейвен. финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 2:6, 2:6.

Напомним, в первых двух раундах квалификации Бондаренко победила Марию Саккари и Лару Арруабаррен-Весино.

Источник — Sport.ua

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