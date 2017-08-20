Нью-Хевен. Бондаренко уступила в финале квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла финал квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.
Непреодолимым барьером для украинки стала Ана Богдан (#106WTA) из Румынии.
Нью-Хейвен. финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 2:6, 2:6.
Напомним, в первых двух раундах квалификации Бондаренко победила Марию Саккари и Лару Арруабаррен-Весино.
Источник — Sport.ua
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