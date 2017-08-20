Цинциннати. Мугуруса в финале уложила Халеп на лопатки

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open, который проходит в США. В финале испанка в одну калитку выиграла у второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

Поединок продолжался менее часа и закончился в 2 сетах.

Цинциннати. Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:0.

Благодаря успеху в Цинциннати, Мугуруса поднимется на 3 строчки в мировой классификации и с новой недели станет третьей ракеткой мира. Симона Халеп сохранит за собой вторую строчку, Каролина Плишкова – первую.

Элина Свитолина останется на четвертой позиции, благодаря неудаче Анджелик Кербер, которая опустится на шестое место.