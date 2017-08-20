Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цинциннати. Мугуруса в финале уложила Халеп на лопатки

Испанская теннисистка отдала своей сопернице всего 1 гейм

  • 20.08.2017 22:24
  • 640 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open, который проходит в США. В финале испанка в одну калитку выиграла у второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

Поединок продолжался менее часа и закончился в 2 сетах.

Цинциннати. Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:0.

Благодаря успеху в Цинциннати, Мугуруса поднимется на 3 строчки в мировой классификации и с новой недели станет третьей ракеткой мира. Симона Халеп сохранит за собой вторую строчку, Каролина Плишкова – первую.

Элина Свитолина останется на четвертой позиции, благодаря неудаче Анджелик Кербер, которая опустится на шестое место.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 20.08.2017 22:35
    0
    Результат прогнозируемый, а вот счет - не очень. Халеп, если не ошибаюсь, третий раз в сезоне проигрывает матч, в случае победы в котором она поднималась бы на вершину рейтинга. И второй турнир подряд румынка доходит до решающих стадий, где разгромно проигрывает. А Мугуруса, похоже, становится главной фавориткой ЮСО и поднимается на третье место в рейтинге, оставляя Свитолину четвертой.
    Ссылка
    Dmitry Shkurgan
      Dmitry Shkurgan, 20.08.2017 22:45
    -2
    Можно видео, где она её на лопатки кладёт? Ну и заголовок...
    Ссылка
    bog829
      bog829, 20.08.2017 22:47
    0
    Даже не сомневался, Мугурусу приметил еще несколько лет назад когда только начинала играть в серьезных турнирах, и уже тогда сказал друзьям это будущая первая ракетка мира и шлемы у нее не за горами, очень рад когда талант полность раскрывается и реализовуется спортивными достижениями, это как раз этот случай
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.