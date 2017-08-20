Цинциннати. Мугуруса в финале уложила Халеп на лопатки

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open, который проходит в США. В финале испанка в одну калитку выиграла у второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.
Поединок продолжался менее часа и закончился в 2 сетах.
Цинциннати. Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:0.
.@GarbiMuguruza cruises to @CincyTennis title!— WTA (@WTA) 20 серпня 2017 р.
Races past Halep 6-1, 6-0! pic.twitter.com/2wjebDvykt
Благодаря успеху в Цинциннати, Мугуруса поднимется на 3 строчки в мировой классификации и с новой недели станет третьей ракеткой мира. Симона Халеп сохранит за собой вторую строчку, Каролина Плишкова – первую.
Элина Свитолина останется на четвертой позиции, благодаря неудаче Анджелик Кербер, которая опустится на шестое место.
Источник — Sport.ua
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