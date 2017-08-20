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Нью-Хевен. Катерина Бондаренко вышла в финал квалификации

Украинка в двух сетах разобралась с Ларой Арруабаррена-Весино из Испании

  • 20.08.2017 09:20
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно преодолела второй этап квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.

Во втором поединке на турнире украинка в двух сетах переиграла представительницу Испании Лару Арруабаррена-Весино (WTA #62).

Нью-Хейвен. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Лара Арруабаррена-Весино (Испания) – 6:3, 6:1.

В финальном раунде квалификации Бондаренко сыграет с 24-летней Аной Богдан (WTA #124) из Румынии.

Источник — Sport.ua

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