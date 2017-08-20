Нью-Хевен. Катерина Бондаренко вышла в финал квалификации

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Жирона - Атлетико Мадрид 09:06 — Sasha3110 Так в меньшенстве сыграть в ничью это ещё нормально....

Боевого дерби не получилось: Шахтер победил Олимпик очень уверенно 09:00 — lenares83 Один раз Олимпик ударил по воротам, и то не вствор ворот, сколько голов таким образом можно забит...

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Хотелось бы в соперники Милан или Арсенал» 08:59 — kden67 О последствиях подумал или трава не расти?Типа,ну вынесут вас два раза по 0-5,делов то...как по ...