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Цинциннати. Мугуруса вышла в финал, обыграв Плишкову

Испанка взяла реванш за поражение в прошлогоднем финале

  • 19.08.2017 20:43
  • 395 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира серии Premier 5 в США.

В поединке 1/2 финала Мугуруса в двух сетах уверенно переиграла первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Цинциннати. Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:2.

В финале испанская теннисистка сразится с победительницей пары Стивенс – Халеп. Поединок американки и румынки состоится сегодня, 19 августа, в 23:00 по Киеву.

В случае проигрыша Мугурусы в финале, Элина Свитолина с новой недели станет третьей ракеткой мира. А если турнир выиграет Симона Халеп, то румынка возглавит мировой рейтинг.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 19.08.2017 20:49
    0
    Пожалуй, именно Мугуруса и Халеп будут главными фаворитками ЮСО. Если удастся вернуть игру и настрой Торонто, к ним может присоединиться Элина.
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    vit-2
    online
      vit-2, 19.08.2017 20:54
    0
    Жаль що Плішкова не змогла обіграти Мугурузу, гарантувавши. таким чином Еліні рекордну для украінки 3-ю сходинку. В можливому фінаоі з Халеп не вірю в румунку, яка ні першу сходинку рейтингу, ні перемогу мейджері так і не може здобути в своій кар'єрі...
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    ruslan17c
    ruslan17c, 19.08.2017 20:55
    0
    Станислав Матусевич, 19.08.2017 20:49
    Пожалуй, именно Мугуруса и Халеп будут главными фаворитками ЮСО. Если удастся вернуть игру и настрой Торонто, к ним может присоединиться Элина.
    Халеп в перших раундах вилетить а на рахунок Мугуруси згоден
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 19.08.2017 20:58
    0
    Станислав Матусевич, 19.08.2017 20:49
    Пожалуй, именно Мугуруса и Халеп будут главными фаворитками ЮСО. Если удастся вернуть игру и настрой Торонто, к ним может присоединиться Элина.
    а как вам "темная лошадка" Стивенс?
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    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 19.08.2017 21:01
    0
    Станислав Матусевич, 19.08.2017 20:49
    Пожалуй, именно Мугуруса и Халеп будут главными фаворитками ЮСО. Если удастся вернуть игру и настрой Торонто, к ним может присоединиться Элина.
    Цікаво, що при любому розкладі (3 або 4 місце в рейтингу перед USO) Світоліна зможе зустрітися з однією з них лише у фіналі
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    vit-2
    online
      vit-2, 19.08.2017 21:04
    0
    Не думаю що Мугуруза зможе виграти другий поспіль турнір великого шолому. Швидше повірю в Вінус і Еліну, як фіналісток.
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    bog829
    online
      bog829, 19.08.2017 21:30
    0
    Очень хорош по игре испанский танк, для меня она была главной фавориткой уимбла, теперь согласен со Станиславом она и Халеп, Элину я к фаворитам ЮСО не отношу, хотя для начала нужно сетку будет посмотреть
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