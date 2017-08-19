Цинциннати. Мугуруса вышла в финал, обыграв Плишкову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира серии Premier 5 в США.

В поединке 1/2 финала Мугуруса в двух сетах уверенно переиграла первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Цинциннати. Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:2.

В финале испанская теннисистка сразится с победительницей пары Стивенс – Халеп. Поединок американки и румынки состоится сегодня, 19 августа, в 23:00 по Киеву.

В случае проигрыша Мугурусы в финале, Элина Свитолина с новой недели станет третьей ракеткой мира. А если турнир выиграет Симона Халеп, то румынка возглавит мировой рейтинг.