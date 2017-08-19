Нью-Хевен. Бондаренко успешно преодолела 1-й раунд квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно преодолела первый этап квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.

В дебютном поединке на турнире украинка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (#93WTA).

Нью-Хейвен. 1-й раунд квалификации

Катерина Бондаренко (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4.

В следующем раунде квалификации Бондаренко сыграет с Ларой Арруабаррена-Весино (#62WTA) из Испании.