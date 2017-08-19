Нью-Хевен. Бондаренко успешно преодолела 1-й раунд квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно преодолела первый этап квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.
В дебютном поединке на турнире украинка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (#93WTA).
Нью-Хейвен. 1-й раунд квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4.
В следующем раунде квалификации Бондаренко сыграет с Ларой Арруабаррена-Весино (#62WTA) из Испании.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.