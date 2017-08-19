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Нью-Хевен. Бондаренко успешно преодолела 1-й раунд квалификации

Украинка в двух сетах разобралась с Марией Саккари из Греции

  • 19.08.2017 18:49
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно преодолела первый этап квалификации на Открытом чемпионате Коннектикута по теннису.

В дебютном поединке на турнире украинка в двух сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (#93WTA).

Нью-Хейвен. 1-й раунд квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:4.

В следующем раунде квалификации Бондаренко сыграет с Ларой Арруабаррена-Весино (#62WTA) из Испании.

Источник — Sport.ua

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