Энди Маррей может вернуться на корт на US Open

Пока еще первая ракетка мира Энди Маррей надеется, что у него получится выступить на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Шотландец получил травму берда на Уимблдоне в июле и с тех пор не появлялся на корте, пропустив несколько важных турниров.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.