Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энди Маррей может вернуться на корт на US Open

Шотландец почти восстановился после травмы бедра

  • 19.08.2017 10:49
  • 24 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Пока еще первая ракетка мира Энди Маррей надеется, что у него получится выступить на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Шотландец получил травму берда на Уимблдоне в июле и с тех пор не появлялся на корте, пропустив несколько важных турниров.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.