Цинциннати. Элина Свитолина проиграла Юлии Гергес

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии серии Premier 5 в США. В матче третьего круга украинка в двух сетах проиграла немке Юлии Гергес.

Цинциннати. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 5:7, 4:6.

Стартовые геймы первого сета прошли в интересной борьбе. Обе теннисистки имели по нескольку брейков, но не смогли их реализовать. Ничто не предвещало легкой прогулки для каждой из соперниц, статистические показатели почти не отличались. В девятом гейме при счете 4:4 Гергес заработала брейк, но не смогла его реализовать, хотя играла намного агрессивней. А уже в следующем гейме Свитолина показала всю свою мощь и заработала 2 сетбола. К сожалению, нашей теннисистке их реализовать не удалось и после этого ее игра немного расклеилась. При счете 5:5 Гергес подключила все свои резервы и выиграла гейм Свитолиной под ноль. На подаче немки ситуация почти повторилась, но украинка не смогла реализовать сначала тройной брейк-поинт, а потом еще один на больше-меньше. В итоге Гергес закончила партию в свою пользу.

Стартовый гейм второго сета прошел в напряженной борьбе на больше-меньше. Гергес имела несколько возможностей выйти вперед, но Свитолина все-таки защитила свою подачу. В третьем гейме украинка также могла уступить очко, но сумела отыграться со счета 15:40. Реализация брей-поинтов обеими теннисистками оставляла желать лучшего – всего 1 из 15. В двух следующих геймах лучше играла немка, но счет остался ничейный. Впервые без проблем Свитолина отстояла свою подачу только с четвертого раза, а в следующем гейме имела все шансы выйти вперед, но снова не реализовала брейк. Фатальным для украинки стал девятый гейм, в конце которого немка умудрилась достать «мертвый» мяч. Последнее очко Гергес выиграла без особых проблем.

Стоит отметить, что соперница украинки сегодня играла агрессивнее, острее и мощнее. И все же, Свитолина имела несколько хороших возможностей изменить ход поединка. К сожалению, ни один из восьми брейков она не реализовала. Теперь главное хорошо отдохнуть и набраться сил перед US Open.