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Цинциннати. Элина Свитолина проиграла Юлии Гергес

Украинка прервала победную серию на турнирах серии Premier 5

  • 18.08.2017 21:55
  • 1720 просмотров
  • 18 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии серии Premier 5 в США. В матче третьего круга украинка в двух сетах проиграла немке Юлии Гергес.

Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 5:7, 4:6.

Стартовые геймы первого сета прошли в интересной борьбе. Обе теннисистки имели по нескольку брейков, но не смогли их реализовать. Ничто не предвещало легкой прогулки для каждой из соперниц, статистические показатели почти не отличались. В девятом гейме при счете 4:4 Гергес заработала брейк, но не смогла его реализовать, хотя играла намного агрессивней. А уже в следующем гейме Свитолина показала всю свою мощь и заработала 2 сетбола. К сожалению, нашей теннисистке их реализовать не удалось и после этого ее игра немного расклеилась. При счете 5:5 Гергес подключила все свои резервы и выиграла гейм Свитолиной под ноль. На подаче немки ситуация почти повторилась, но украинка не смогла реализовать сначала тройной брейк-поинт, а потом еще один на больше-меньше. В итоге Гергес закончила партию в свою пользу.

Стартовый гейм второго сета прошел в напряженной борьбе на больше-меньше. Гергес имела несколько возможностей выйти вперед, но Свитолина все-таки защитила свою подачу. В третьем гейме украинка также могла уступить очко, но сумела отыграться со счета 15:40. Реализация брей-поинтов обеими теннисистками оставляла желать лучшего – всего 1 из 15. В двух следующих геймах лучше играла немка, но счет остался ничейный. Впервые без проблем Свитолина отстояла свою подачу только с четвертого раза, а в следующем гейме имела все шансы выйти вперед, но снова не реализовала брейк. Фатальным для украинки стал девятый гейм, в конце которого немка умудрилась достать «мертвый» мяч. Последнее очко Гергес выиграла без особых проблем.

Стоит отметить, что соперница украинки сегодня играла агрессивнее, острее и мощнее. И все же, Свитолина имела несколько хороших возможностей изменить ход поединка. К сожалению, ни один из восьми брейков она не реализовала. Теперь главное хорошо отдохнуть и набраться сил перед  US Open.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    brighi10
      brighi10, 18.08.2017 22:01
    -5
    добрый вечер мля
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 18.08.2017 22:06
    +5
    З такою грою шансів на успіх в 2 сеті не було жодних. Буває. Але претенденти на 1 місце в рейтингу так не грають.
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    desantnichek
      desantnichek, 18.08.2017 22:08
    0
    Элина играла немного слабее чем обычно, особо не бегала за мячами, видно что задачи "любой ценой победа" просто не ставила. Как раз отдохнет перед большим шлемом.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.08.2017 22:10
    +5
    Все эти два дня меня не покидало ощущение, что Гергес выиграет у Элины. Лучше бы моя интуиция так работала в положительную сторону. Матч Свитолина отыграла неактивно и мягко. Нельзя так играть против атакующих теннисисток. А немка была заряжена на остроатакующую игру, и сполна заслужила победу. Хотя, если бы Элине удалось сделать хоть один брейк, матч мог сложиться совершенно по-другому.
    Что ж, теперь нужно готовиться к ЮСО, причем отдельно - к его первым кругам. Не секрет, что Свитолина в первых раундах долгих трудных турниров обычно экономит силы и эмоции на решающие стадии и топовых игроков. Очень не хотелось бы, чтобы на ЮСО повторилась история Цинциннати.
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    Vladdal
      Vladdal, 18.08.2017 22:11
    +3
    Я не удивлён. Гёргес очень неудобная по стилю своей игры для Эли.
    Ничего страшного не произошло - смотрим на ЮС Оупен - и там будет по другому.
    Всего хорошего всем )))
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    Ajvar
      Ajvar, 18.08.2017 22:13
    -3
    Ибо нефиг было радоваться победе над соотечестенницей благодаря явной судейской ошибке
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 18.08.2017 22:14
    +1
    desantnichek, 18.08.2017 22:08
    Элина играла немного слабее чем обычно, особо не бегала за мячами, видно что задачи "любой ценой победа" просто не ставила. Как раз отдохнет перед большим шлемом.
    Враховуючи сітку, вихід до 1/2 фіналу повинен був бути завданням мінімум. Зрештою, команді Еліни видніше...
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    solova63
      solova63, 18.08.2017 22:16
    +5
    странные вы какие-то! Вы что думаете - она железная?!! Нет, хотелось бы конечно, чтоб Элина выигрывала все подряд! всем нам хотелось бы! Но давайте будем трезво смотреть на вещи!
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    ruslan17c
      ruslan17c, 18.08.2017 22:16
    0
    Квітова, Макарова, а тепер і Гергес в списку самих незручних суперників для Еліни? Але скоріше всього думаю спеціально злила цей матч щоб в ночі ще один не грати, а добре підготуватися до Юс Опен...ну не було сьогодні цього вогника в очах Еліни..якось без настрою грала і після першого сету навіть не вірилось вже в перемогу бо сьогодні в Еліни не було настрою боротись і зробити камбек (
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 18.08.2017 22:16
    +3
    Станислав Матусевич, 18.08.2017 22:10
    Все эти два дня меня не покидало ощущение, что Гергес выиграет у Элины. Лучше бы моя интуиция так работала в положительную сторону. Матч Свитолина отыграла неактивно и мягко. Нельзя так играть против атакующих теннисисток. А немка была заряжена на остроатакующую игру, и сполна заслужила победу. Хотя, если бы Элине удалось сделать хоть один брейк, матч мог сложиться совершенно по-другому.
    Что ж, теперь нужно готовиться к ЮСО, причем отдельно - к его первым кругам. Не секрет, что Свитолина в первых раундах долгих трудных турниров обычно экономит силы и эмоции на решающие стадии и топовых игроков. Очень не хотелось бы, чтобы на ЮСО повторилась история Цинциннати.
    Теж інтуїтивно знав, що Світоліна програє. Неприємний матч для вболівальників.
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    Іван Лесюк
      Іван Лесюк, 18.08.2017 22:21
    +1
    Думаю ,все правильно Еліна і її тренери роблять.Підготовка йде до Us Open.Краще програти битву але виграти війну,а зараз немає сенсу віддаватись по повній.
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.08.2017 22:22
    0
    Погоджуюсь із тими хто вважає що нічого страшного сьогодні не сталося. По матчу склалось враження що Еліна сьогодні і не планувала надто викладатися на корті: грала якось у пів сили, малоемоційно, не особливо переймаючись результатом. Якщо цього б вистачило для перемоги над німкенею - добре, а ні, то друге добре - відпочине нарешті перед US Open.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.08.2017 22:24
    +1
    Дивився з 5-го гейму, але після першого сету виключив. Що сталось з Еліною? Може проблеми зі здоров'ям чи якісь сімейні? Я так і не зрозумів. Зовсім не рухалась, було видно що часом навіть ракетку підняти їй було взападло. Вже все передумав. Показовим був гейм на подачі німкені 0-40, а Елінка просто стояла на місці і ніби вболівала за німкеню, щоб та перекинула сітку і не попала в аут. Я дуже розчарований.
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    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.08.2017 22:38
    +1
    Бог не фраер, услышал Цуренко...
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 18.08.2017 22:40
    0
    Эля не робот это не реально в таком графике
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 18.08.2017 22:40
    0
    Сегодня Элина просто перегорела, лишний день отдыха ей некогда на пользу не идет. Если на подаче с горем пополам она выигрывала очки и даже не уступила соперницы в исполнении эйсов. То на приеме был просто тихий ужас, так пассивно в этом сезоне она еще не принимала. Весь прием летел на средину корта, после чего соперница легко забивала навылет. А когда пыталась хоть немного усилить игру, сыпались ошибки. Но, ничего теперь надо отдохнуть, набраться сил и продолжить штурмовать первое место уже на US OPEN.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.08.2017 22:45
    0
    До речі з такою першою подачею як сьогодні, це ще ненайгірший результат
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    kolbasss
    online
      kolbasss, 18.08.2017 22:45
    0
    Блин, если по логике некоторых комментаторов она слила матч, то почему бы ей это не сделать было с Лесей
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