Элина Свитолина – Юлия Гергес. Анонс

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на турнире серии Premier 5 в Цинциннати с призовым фондом 2,8 млн долларов. Ее вчерашний матч 1/8 финала против представительницы Германии Юлии Гергес (#37WTA) не состоялся из-за дождя и будет сыгран сегодня, 18 августа, в 20:00*.

Между собой в одиночном разряде теннисистки встречались всего лишь раз. В апреле текущего года 28-летняя Гергес одержала победу над лучшей украинской теннисисткой в плэй-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации. Напомним, тогда наша сборная проиграла немкам со счетом 2:3. Также Свитолина уступила свой будущей сопернице один раз и в парном разряде. Матч датируется 2013 годом.

В первом своем поединке в Цинциннати украинка одолела свою соотечественницу Лесю Цуренко в двух сетах 6:1, 6:4 (Свитолина стартовала со второго раунда). Гергес в первом круге разобралась с десятой ракеткой мира Агнешкой Радванськой 6:4, 6:4, во втором – с аналогичным счетом одолела канадку Франсуа Абанду (#133WTA).

Как бы там ни было, позиция в рейтинге WTA, недавние успехи Элины и, что самое главное – ее неимоверный уровень игры, позволяют надеяться на уверенную победу в предстоящем поединке. Букмекеры также считают украинку безоговорочным фаворитом пары.

Любопытно, что если Свитолина пройдет дальше, следующий поединок ей предстоит сыграть всего через несколько часов после встречи с Гергес. Радует только одно – будущая соперница из пары Слоан Стивенс (#151WTA) – Екатерина Макарова (#39WTA) будет в идентичных условиях. Матч американки и россиянки начнется также в 20:00. Не стоит недооценивать низкий номер Стивенс в мировом рейтинге. После длительного перерыва, связанного с восстановлением после травмы, 24-летняя представительница США дошла до полуфинала на недавнем турнире в Торонто, проиграв пятой ракетке мира Каролин Возняцки.

Как мы уже сообщали, при определенных раскладах Свитолина может уже после турнира в Цинциннати возглавить мировую классификацию. На данный момент ее главные конкурентки Каролина Плишкова и Симона Халеп продолжают уверенно продвигаться по турнирной сетке американского Премьера. Чешская теннисистка в 20:00 будет доигрывать поединок против Камилы Джорджи (#82WTA) из Италии (со счета 3:0 в первом сете). Спустя несколько часов, Плишкову ждет встреча с Возняцки, которая вчера успела выиграть свой матч против Эшли Барти (6:4, 6:2) и имеет полноценные сутки на отдых. Симона Халеп, в свою очередь, около 2:00 сразится в поединке 1/4 финала с седьмой ракеткой мира Йоханной Контой, представляющей Великобританию.

Цинциннати. Расписание игрового дня

Третий круг

20:00 – Элина Свитолина – Юлия Гергес

20:00 – Слоан Стивенс – Екатерина Макарова

1/4 финала

00:00 – Свитолина или Гергес – Стивенс или Макарова

* Здесь и далее указано киевское время.