Матч Свитолина - Гергес перенесен на пятницу

Ну так Верес має наразі Арену Львів, чим тобі арена вже невгодила?! Ти краще задай питання чому б...

Получат тех поражение, Мариуполь получит бан от Лозанны. Посмотрим потом

Смішно навіть читать) Вболівати і любити команду, не зважаючи на її гру, можна хіба що в любитель...

Да шо ты говоришь? забыли прошлый год,как срали ШД за Янг Бойз,от которого тоже влетели!!! Только...

Та ну, Бро, Гармаш всю жизнь ыл таким, что ж с ним поделать?!А насчет -хороший футболист-... Да н...

Нет ну поле действительно го...но. если честно не ожидал такого поля увидеть да еще и в Португали...

Обратите внимание: Маритиму и Мариуполь - созвучные слова. Маритиму на португальском означает &qu...