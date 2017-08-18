Матч Свитолина - Гергес перенесен на пятницу

Матч первой ракетки Украины Элины Свитолиной на турнире в Цинциннати перенесен на пятницу.
Украинка должна была провести свой поединок против Юлии Гергес, но эта встреча так и не началась из-за дождя.
Таким образом, встреча Свитолина – Гергес состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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