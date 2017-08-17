Как Свитолина благодаря ошибке судьи выиграла матчбол у Цуренко

В концовке украинского дерби, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной оказался в ауте, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.

В теннисе есть система «хоук ай», которая практикуется на подобных турнирах, но на момент розыгрыша у Цуренко уже все 3 попытки были использованы. Цуренко попыталась опротестовать решение судьи, показывая, что мяч не попал в корт, но судья на вышке свое мнение не изменил.

Как показали режиссеры трансляции, мяч ушел довольно далеко за пределы игровой площадки. Свитолина ради честности могла взять видео-повтор, но почему-то не сделала этого.

Леся еще бросила несколько фраз в адрес судьи, а потом со слезами на глазах покинула корт. При этом и судья на линии и судья на вышке молчали. В итоге Свитолина выиграла мяч и заодно и всю встречу.