Как Свитолина благодаря ошибке судьи выиграла матчбол у Цуренко

Фатальная ошибка судьи решила исход встречи Элины Свитолиной и Леси Цуренко в 1/16 финала турнира в Цинциннати.
В концовке украинского дерби, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной оказался в ауте, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
В теннисе есть система «хоук ай», которая практикуется на подобных турнирах, но на момент розыгрыша у Цуренко уже все 3 попытки были использованы. Цуренко попыталась опротестовать решение судьи, показывая, что мяч не попал в корт, но судья на вышке свое мнение не изменил.
Как показали режиссеры трансляции, мяч ушел довольно далеко за пределы игровой площадки. Свитолина ради честности могла взять видео-повтор, но почему-то не сделала этого.
Леся еще бросила несколько фраз в адрес судьи, а потом со слезами на глазах покинула корт. При этом и судья на линии и судья на вышке молчали. В итоге Свитолина выиграла мяч и заодно и всю встречу.
Источник — Sport.ua
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Думаю что Элина конечно попросила б видеоповтор, если б могла вернуть время назад - нет причин считать её бесчестной или прибегающей к помощи судейских ошибок.
Удачи и Лесе и Элине в следующих матчах!
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