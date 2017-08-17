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Как Свитолина благодаря ошибке судьи выиграла матчбол у Цуренко

На втором матч-боле мяч после удара Свитолиной оказался в ауте, но судья отдал решающее очко Элине

  • 17.08.2017 21:33
  • 3475 просмотров
  • 11 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Фатальная ошибка судьи решила исход встречи Элины Свитолиной и Леси Цуренко в 1/16 финала турнира в Цинциннати. 
 
В концовке украинского дерби, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной оказался в ауте, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
 
В теннисе есть система «хоук ай», которая практикуется на подобных турнирах, но на момент розыгрыша у Цуренко уже все 3 попытки были использованы. Цуренко попыталась опротестовать решение судьи, показывая, что мяч не попал в корт, но судья на вышке свое мнение не изменил.
 
 
Как показали режиссеры трансляции, мяч ушел довольно далеко за пределы игровой площадки. Свитолина ради честности могла взять видео-повтор, но почему-то не сделала этого.
 
Леся еще бросила несколько фраз в адрес судьи, а потом со слезами на глазах покинула корт. При этом и судья на линии и судья на вышке молчали. В итоге Свитолина выиграла мяч и заодно и всю встречу.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 17.08.2017 21:45
    +10
    Так это проблема судей,а не Свитолиной,что у них глаза кривые,если такой аут не заметили
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    stalkert
      stalkert, 17.08.2017 21:56
    +20
    Уважаемая редакция, я понимаю заголовок привлечет много посетителей, но это уже не журналистика, а сплошное манипулирование. Счет 6:1 6:4. Пытаясь опозорить Элину, вы делаете себе "медвежью услугу". Причем я не помню случаев когда соперник брал соколиный глаз в пользу противника.
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    Александр Приходный
      Александр Приходный, 17.08.2017 21:56
    +1
    В таких матчах статус теннисистки играет на нее! Судьи всегда более лояльны к топовым игрокам!
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    joystick2011
      joystick2011, 17.08.2017 21:57
    +15
    Заглавие глупое.
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    Антон Мельник
      Антон Мельник, 17.08.2017 22:01
    +7
    Тю, а я то думал что была заруба 1:1 и было решающее очко - которое вывело Свитолину в следующий раунд...а тут))Полное преимущество Свитолиной
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    vovandel1
      vovandel1, 17.08.2017 22:04
    +9
    статья - заказной бред против Свитолиной
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 17.08.2017 22:06
    +8
    Благодаря ошибке судей Элина выиграла лишь одно, хоть и последнее, но только одно очко. Не нужно передергивать.
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    Evgen Borsuk
    online
      Evgen Borsuk, 17.08.2017 22:08
    0
    Еліна могла поступити інакше по відношенню до співвідчизниці
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    solova63
      solova63, 17.08.2017 22:19
    +1
    спортуа, когда вы уже поймете, что такими дебильными статьями окончательно портите себе и так уже подмоченный донельзя имидж?!! Или вам на это пох? Интересно, автор сего опуса сам видел этот матч? Или тупо скопипастили этот бред с какого-нибудь запоребрикового сайта? Стыдно панове!
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    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 17.08.2017 22:19
    0
    Evgen Borsuk, 17.08.2017 22:08
    Еліна могла поступити інакше по відношенню до співвідчизниці
    як інакшe&#65311;
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.08.2017 22:19
    +2
    Задним числом все умные. Элина в тот момент не знала ситуацию такой, какой её увидели мы на повторах. Элина не знала, что мяч ушёл за линию. Леся не обращалась к Элине с просьбой взять видеоповтор. Это очко в пользу Леси очевидно лишь затянуло б окончание матча, что нанесло бы ущерб обоим. Наконец, мы не знаем каковы отношения между ними вне корта.
    Думаю что Элина конечно попросила б видеоповтор, если б могла вернуть время назад - нет причин считать её бесчестной или прибегающей к помощи судейских ошибок.
    Удачи и Лесе и Элине в следующих матчах!
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