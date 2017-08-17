Назван предварительный состав сборной Украины на матч с Израилем

Капитан сборной Украины Андрей Медведев назвал предварительный состав команды на предстоящий матч с Израилем. «Сине-желтые» будут бороться за право сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны.

15-17 сентября украинцам предстоит матч на выезде против сборной Израиля в рамках мужского командного турнира.

Как сообщает Федерация тенниса Украины, Андрей Медведев уже назвал предварительный состав нашей команды на предстоящий поединок с израильтянами в плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

- Переговоры с игроками проведены, сегодня мы имеем подтверждение на участие в этом принципиальном для нас матче от наших ведущих теннисистов: Александра Долгополова, Сергея Стаховского, Ильи Марченко и Дениса Молчанова. Согласованы все условия, заказанные билеты, забронированы номера в отеле. Мы отправляемся в Израиль сильнейшим составом и будем бороться за победу. Пользуясь случаем, хочу пригласить посетить матч наших болельщиков. Вы получите возможность воочию наблюдать за выступлениями лучших украинских игроков, а мы рассчитываем на вашу горячую поддержку. Она нам пригодится!

Напомним, в апреле сборная Украины потерпела поражение в матче за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против португальцев. Ранее в сентябре 2016-го года в борьбе за путевку в Мировую группу «сине-желтые» на выезде проиграли сборной Японии.