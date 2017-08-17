Илья МАРЧЕНКО: «Надеюсь сыграть на US Open»

Этот сезон складывается для Ильи Марченко непросто. Украинец за восемь месяцев опустился с 74-й строчки мирового рейтинга на 160-ю и выиграл всего десять матчей из двадцати семи сыгранных. Одной из причин такого сложного года являются травмы, которые не дают Марченко полноценно выступать в туре. Из-за проблем со здоровьем он пропустил полтора месяца в весенний период, а после Уимблдона украинец получил новую травму, которая вынудила его сняться с турнира в Атланте, после выигрыша первого круга квалификации.

«Еще перед турниром в Ньюпорте меня стало беспокоить сильное воспаление в плече», - рассказал нам Илья. «Поначалу, казалось что ничего особенного нет, но после матча в Атланте выяснилось, что все намного хуже и мне пришлось сняться с турнира и взять паузу в выступлениях. Полноценно тренироваться я начал лишь пару дней назад, в понедельник. Сейчас я дома в Братиславе, и если все будет хорошо, надеюсь в субботу отправиться в Нью Йорк где буду играть на US Open».

Илья Марченко также рассчитывает сыграть 15-17 сентября за сборную в Кубке Дэвиса в матче с командой Израиля.

«Да, матч в Израиле у меня в планах», - говорит Марченко. «Непростой предстоит поединок и я надеюсь, что проблемы со здоровьем мне не помешают выступить за сборную. Вообще мне сейчас тяжело ставить какие-то цели на конец года. Очень мало турниров получилось сыграть полноценно здоровым. После US Open и Кубка Дэвиса планирую вернуться в Европу и выступать на челленджерах в залах».

Напомним, что в прошлом году Илья Марченко впервые в карьере вышел в четвертый круг на турнире Большого Шлема и сделал это именно на Открытом чемпионате США, обыграв поочередно хорвата Ивана Додига, боснийца Дамира Джумхура и австралийца Ника Кириоса. В 1/8 финала украинец в четырех сетах уступил будущему чемпиону турнира Стэну Вавринке. После этого успеха Марченко дебютировал в топ-50 мирового рейтинга, став первой ракеткой Украины.