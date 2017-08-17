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Цинциннати. Цуренко и Киченок вышли в четвертьфинал в парном разряде

Ольга Савчук свои выступления завершила

  • 17.08.2017 08:25
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Getty Images
© Getty Images

Украинская пара Леся Цуренко и Людмила Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати.

В матче второго круга украинки без проблем разобрались с парой Остапенко/Дабровски: 6:2, 6:1.

А вот Ольга Савчук свой матч парного разряда проиграла. В паре с Юлией Гергес украинка уступила команде Мирза/Пэн: 5:7, 4:6.

Источник — Sport.ua

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