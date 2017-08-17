Цинциннати. Цуренко и Киченок вышли в четвертьфинал в парном разряде

Еліна не гарно поступила в кінці матчу..на її місці я б взяв сам челленджер так як в Лесі ...

Я тебя прошу, глор. Утрись.

Украинские ультрас в очередной раз проявили свой дебилизм. Смеяться с чужого горя могут только от...

Железная банка на глубине 108 м, силовая установка остановлена, т.е. тепла не даёт, вода в отсека...

путин и щука, путин и стерхи, путин и белые тигры. Видите как он заботится о животных и об окружа...