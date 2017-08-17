Цинциннати. Свитолина выигрывает украинское дерби у Цуренко

Элина Свитолина вышла в третий раунд престижного турнира WTA в Цинциннати.
В матче второго круга в украинском дерби харьковчанка обыграла вторую ракетку страны Лесю Цуренко.
Первая партия матча прошла под диктовку Свитолиной и была выиграна Элиной 6:1. Во втором сете борьба была несколько упорней, поединок несколько раз прерывался из-за дождя, но в итоге сет завершился в пользу первой ракетки Украины 6:4.
В следующем круге Элину в соперницы ждет немка Юлия Гергес.
Источник — Sport.ua
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