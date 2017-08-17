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Цинциннати. Свитолина выигрывает украинское дерби у Цуренко

Первая ракетка Украины победила в двух сетах

  • 17.08.2017 07:55
  • 1334 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла в третий раунд престижного турнира WTA в Цинциннати.

В матче второго круга в украинском дерби харьковчанка обыграла вторую ракетку страны Лесю Цуренко.

Первая партия матча прошла под диктовку Свитолиной и была выиграна Элиной 6:1. Во втором сете борьба была несколько упорней, поединок несколько раз прерывался из-за дождя, но в итоге сет завершился в пользу первой ракетки Украины 6:4.

В следующем круге Элину в соперницы ждет немка Юлия Гергес.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 17.08.2017 08:51
    0
    Еліна не гарно поступила в кінці матчу..на її місці я б взяв сам челленджер так як в Лесі більше не було їх...грала все таки проти подружки вроді і в кубку Федерації разом грають.. Але ще раз переконуюсь що в на корті друзів не буває)
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