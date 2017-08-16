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Долгополов покидает турнир в Ци­нциннати

Украинский теннисист проиграл австралийцу Нику Кириосу

  • 16.08.2017 22:29
  • 689 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

28-летний украинский теннисист Александр Долгополов уступил 22-летнему австралийцу Нику Кириосу на турнире в Цинциннати.

Для победы над Долгополовым Кириосу хватило двух сетов: 3/6, 6/7 (6). В первом сете Александр вел со счетом 3:1, но развить преимущество не сумел. Во втором сете Долгополов сражался отчаянно, но удача была на стороне австралийского теннисиста.

В 1/8 финала турнира Кириос сыграет с Иво Карловичем.

Призовой фонд соревнований в Цинциннати составляет приблизительно $5 миллионов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    okrug9
      okrug9, 16.08.2017 22:53
    +2
    Кириос не грек(( а австралиец
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 16.08.2017 23:19
    0
    okrug9, 16.08.2017 22:53
    Кириос не грек(( а австралиец
    Так "источник" - шо, не греки???
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    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 16.08.2017 23:41
    0
    Где его цепкость, что то менять по ходу игры. Дожать соперника. Так играет на авось ошибки соперника.
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