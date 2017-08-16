28-летний украинский теннисист Александр Долгополов уступил 22-летнему австралийцу Нику Кириосу на турнире в Цинциннати.
Для победы над Долгополовым Кириосу хватило двух сетов: 3/6, 6/7 (6). В первом сете Александр вел со счетом 3:1, но развить преимущество не сумел. Во втором сете Долгополов сражался отчаянно, но удача была на стороне австралийского теннисиста.
В 1/8 финала турнира Кириос сыграет с Иво Карловичем.
Призовой фонд соревнований в Цинциннати составляет приблизительно $5 миллионов.
.@NickKyrgios keeps on surviving...— Tennis TV (@TennisTV) 16 августа 2017 г.
Ousts Dolgopolov in straights.#CincyTennis pic.twitter.com/B3E2paE1Cu
Источник — Sport.ua
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