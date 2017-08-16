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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Вида уже обсудил контракт с новым клубом» 23:43 — Vytas Mesk Туда и дорога, с ним команда пропускает и проигрует. Еще бы этого стратега лузера тренера туда же...

Долгополов покидает турнир в Ци­нциннати 23:41 — Vytas Mesk Где его цепкость, что то менять по ходу игры. Дожать соперника. Так играет на авось ошибки соперн...

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Маритиму играет не грубо, а жестко» 23:41 — yomayo17 І придурків з фаєрами не було. І, слава Богу, Ігоря. Кому віддали Динамо??? Гіршого не придумаєш.... 23:35 — yomayo17 Господи, як же соромно... 30 років назад моє ДИНАМО КИЇВ з якимось Марітіму взагалі б не зрівнюва...