28-летний украинский теннисист Александр Долгополов уступил 22-летнему австралийцу Нику Кириосу на турнире в Цинциннати.

Для победы над Долгополовым Кириосу хватило двух сетов: 3/6, 6/7 (6). В первом сете Александр вел со счетом 3:1, но развить преимущество не сумел. Во втором сете Долгополов сражался отчаянно, но удача была на стороне австралийского теннисиста.

В 1/8 финала турнира Кириос сыграет с Иво Карловичем.

Призовой фонд соревнований в Цинциннати составляет приблизительно $5 миллионов.

