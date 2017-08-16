Элина СВИТОЛИНА: «В Украине бываю 3-4 раза в год»

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, как она готовится к важным турнирам.

- Элина, ты сейчас редко бываешь в Украине? Расскажи, как и где ты обитаешь?

- Да, в Украине я бываю раза 3-4 в год. И обычно это беготня нон-стоп: мероприятия, интервью, показательные выступления и так далее. Вообще я живу и тренируюсь то в Париже, то в Лондоне. У меня есть команда, которая всегда со мной ездит: вместе мы путешествуем между тремя странами.

- Если говорить о подготовке к важному турниру, как она у тебя проходит?

- У нас есть определенная рутина, которую мы выполняем. Каждый член моей команды ответственен за свою важную функцию. У меня есть фитнес-тренер, который следит за моей физической формой, разрабатывает программы тренировок, следит за их выполнением и результатами, корректирует тренировки в зависимости от моего состояния здоровья. В команде, конечно же, есть тренер по теннису, который непосредственно готовит меня к турниру. Также есть спарринг-партнер: с ним мы практикуемся на корте, шлифуем стратегию, отрабатываем приемы, разбираем и устраняем ошибки и теоретические просчеты. Мой физиотерапевт следит за тем, чтобы я была здоровой, нормально и сбалансировано питалась и отдыхала. В моей команде каждый знает свою работу и выполняет ее на все 100%.

Что касается подготовки к турниру, я всегда стараюсь, чтобы у меня было 2 недели запаса на рутину. Это всегда сложно, так как матчи могут идти один за другим. Играем мы с января по ноябрь. Можно вообще играть чуть ли не каждую неделю, но рейтинговые спортсмены могут играть меньше, выбирая наиболее выгодные турниры. Конечно, иногда приходится жертвовать интересными сражениями, но это нужно для того, чтобы еще лучше подготовиться для более важных целей.