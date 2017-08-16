Живая легенда тенниса Роджер Федерер установил очередной рекорд.
На текущей неделе швейцарец проводит в ТОП-10 734-ю неделю в карьере, что позволило превзойти достижение Андре Агасси, который был в ТОП-10 733 недели.
Испанец Рафаэль Надаль имеет в своем активе 603 недели среди лучших и занимает третью позицию.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.