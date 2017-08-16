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Роджер Федерер установил очередной рекорд

Швейцарец держится в числе лучших уже 734 недели

  • 16.08.2017 18:46
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Живая легенда тенниса Роджер Федерер установил очередной рекорд.

На текущей неделе швейцарец проводит в ТОП-10 734-ю неделю в карьере, что позволило превзойти достижение Андре Агасси, который был в ТОП-10 733 недели.

Испанец Рафаэль Надаль имеет в своем активе 603 недели среди лучших и занимает третью позицию.

Источник — Sport.ua

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