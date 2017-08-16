Роджер Федерер установил очередной рекорд

Матч Динамо-Валенсия где играли?

16.08.2017 11:57 Матч Мариуполь – Динамо может быть сыгран в Киеве16.08.2017 17:23 ТК Футбол: М...

Сурок не перенесёт потерю трёх очков

Шахтер свой грехи непомнит или делает вид что уже забил,2004-неиграем в Ровном,2015,2016-ездим по...

ахмєт сказал - ахмєт сдєлал!

Якшо ти не вкурсах. То для вирішення таких питань складається комісія, а не в телефонному режимі ...

Если регламент один для всех:Сталь-тех.поражение,играют не в Каменском.Мариуполь -в городе закрит...

сурок пойдет на принцип, не приедет

яка комисия, отыграли уже 2 игры в мариуполе и никаких инцидентов. че вы тут раскодкудахкались

Не пойму????- А почему ринатовскую кротовню это так сильно беспокоит????Разбираются между собой д...