Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нисикори, Вавринка и Джокович досрочно завершили сезон

3 игрока из топ-10 рейтинга ATP пропустят оставшуюся часть сезона из-за травм

  • 16.08.2017 17:31
  • 80 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Кеи Нисикори
© Getty Images. Кеи Нисикори

Японский теннисист Кеи Нисикори досрочно завершил нынешний сезон из-за травмы запястья.

Накануне стало известно, что японец, занимающий девятую строчку в рейтинге ATP, по этой же причине снялся с соревнований в Цинциннати (США). На турнире его место занял серб Янко Типсаревич.

Напомним, ранее о досрочном завершении сезона из-за травм объявили пятый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович и четвертая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка.

Источник — L`Equipe

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.