Нисикори, Вавринка и Джокович досрочно завершили сезон

Японский теннисист Кеи Нисикори досрочно завершил нынешний сезон из-за травмы запястья.
Накануне стало известно, что японец, занимающий девятую строчку в рейтинге ATP, по этой же причине снялся с соревнований в Цинциннати (США). На турнире его место занял серб Янко Типсаревич.
Напомним, ранее о досрочном завершении сезона из-за травм объявили пятый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович и четвертая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка.
Источник — L`Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.