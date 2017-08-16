Нисикори, Вавринка и Джокович досрочно завершили сезон

Японский теннисист Кеи Нисикори досрочно завершил нынешний сезон из-за травмы запястья.



Накануне стало известно, что японец, занимающий девятую строчку в рейтинге ATP, по этой же причине снялся с соревнований в Цинциннати (США). На турнире его место занял серб Янко Типсаревич.



Напомним, ранее о досрочном завершении сезона из-за травм объявили пятый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович и четвертая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка.