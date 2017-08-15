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Цинциннати. Надежда Киченок проиграла матч первого круга

Украинка в дуэте с Анастасией Родионовой уступила российской паре

  • 15.08.2017 23:18
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок неудачно стартовала в парном разряде на турнире Western & Southern Open.

В матче первого круга украинка в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой проиграла российской паре Гаврилова/Касаткина.

Цинциннати. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Анастасия Родионова – Дарья Гаврилова / Дарья Касаткина – 6:7(4), 6:0, 8:10

Источник — Sport.ua

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