Мария Шарапова получила wild card в основную сетку US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card для участия в основной сетке US Open.
.@MariaSharapova is part of the field that will receive a wild card for the 2017 #USOpen. See entire women's list: https://t.co/9VfuwCcyoM pic.twitter.com/hb2RUVK6z7— US Open Tennis (@usopen) 15 серпня 2017 р.
30-летняя теннисистка уже отблагодарила организаторов.
Thank you, @usopen. This is so so special. #goosebumps https://t.co/MnolaaqKsN— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 15 серпня 2017 р.
Добавим, что участие Шапаповой на US Open под вопросом. 13 августа теннисистка снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы левого предплечья.
Напомним, четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.
Источник — WTA
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