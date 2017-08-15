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Мария Шарапова получила wild card в основную сетку US Open

Организаторы турнира дали российской теннисистке специальное приглашение

  • 15.08.2017 21:53
  • 615 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card для участия в основной сетке US Open.

30-летняя теннисистка уже отблагодарила организаторов.

Добавим, что участие Шапаповой на US Open под вопросом. 13 августа теннисистка снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы левого предплечья.

Напомним, четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

Источник — WTA

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Комментарии
    berlinec
      berlinec, 15.08.2017 22:43
    0
    Нахер эта королева мельдония на турнире нужна?
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