Цинциннати. Долгополов уверенно вышел во второй круг

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов сенсационно победил южноафриканского гиганта Кевина Андерсона (#27ATP) на американском турнире Western & Southern Open .

Матч первого круга закончился уверенной победой украинца в двух сетах.

Цинциннати. 1-й круг

Александр Долгополов (Украина) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 7:6(6).

Первая половина стартового сета прошла в равной борьбе. При счете 2:3 Долгополов уверенно защитил свою подачу и взял под ноль гейм противника. Андерсон часто ошибался и в 9-м гейме подарил шанс украинцу закончить партию. К сожалению, Александр не смог воспользоваться этим подарком, и был вынужден сыграть еще один гейм, на котором со второго сетбола сделал счет 6:4.

Второй сет начался с легких защит собственных подач обоими теннисистами. При счете 1:1 Андерсон выиграл гейм четырьмя эйсами, при чем один раз он подал на вылет со второй подачи. После пятого гейма южноафриканец обратился за помощью к физиотерапевту, почувствовав дискомфорт в задней поверхности бедра. После возобновления поединка оба тенниситва продолжили брать свои подачи, хотя зацепиться за гейм соперника шансы были только у Долгополова. Партия плавно перешла на тай-брейк.

На тай-брейке оба теннисиста вели равную борьбу, при счете 6:4 у украинца была возможность закончить поединок, но Андерсон блестяще сыграл на приеме. Следующий матчбол у Александра появился при счете 7:6 и он им воспользовался.

Во втором круге Долгополов встретится с еще одни высоченным теннисистом – Ником Кирьосом из Австралии.