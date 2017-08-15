Серена Уильямс - самая высокооплачиваемая спортсменка в мире

Журнал «Форбс» опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок года (учитывались их заработки за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года). Возглавила рейтинг теннисистка Серена Уильямс, приумножившая свой капитал за это время на 27 млн долларов.

Серена стала самой популярной спортсменкой в мире в 2002 году в возрасте 20 лет, и этот же титул получила в 35 лет (став самой возрастной из когда-либо занимавших место на вершине этого рейтинга). Она выиграла 86% своих матчей, ее призовые за карьеру (в размере 84 млн долларов) больше, чем у любой другой спортсменки.

Из 27 млн, заработанных Уильямс за год, призовых — 8 млн, остальные она получила от сотрудничества с такими компаниями, как Beats by Dre, Gatorade, JPMorgan Chase, Nike, Tempur-Pedic, Intel.

№2 в списке, Анжелик Кербер, помимо призовых, неплохо заработала на спонсорских контрактах с Adidas и Yonex, а также с SAP, Generali, Rolex, Slim Secrets и bareMinerals.

В целом 8 из 10 самых зарабатывающих спортсменок — теннисистки. И лишь две представительницы других видов спорта вошли в Топ-10 этого рейтинга: гонщица Даника Патрик и боец ММА Ронда Раузи. Патрик обзавелась сразу десятком личных спонсоров, среди которых - Coca-Cola, Ford и Nationwide. Раузи заработала рекордный для женщин гонорар за бой (3 млн), она работает тернером и сотрудничает с Reebok и Pantene.

Всего же десять спортсменок заработали за год 109 млн долларов, что на 13% меньше, нежели было у аналогичной десятки прошлого года.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

1. Серена Уильямс – 27 миллионов долларов (из них 8 миллионов призовые);

2. Анжелик Кербер – 12.6 миллиона долларов (из них 7.6 – призовые);

3. Даника Патрик – 12.2 миллиона долларов (из них 7.2 – зарплата);

4. Ронда Раузи – 11 миллионов долларов (из них 8 – зарплата);

5. Винус Уильямс – 10.5 миллионов долларов (из них 3.5 – призовые);

6. Гарбинье Мугуруса – 7.7 миллиона долларов (из них 4.2 – призовые);

7. Каролин Возняцки – 7.5 миллионов долларов (из них 2.5 – призовые);

8. Агнешка Радванска – 7.3 миллиона долларов (из них 3.3 – призовые);

9. Эжени Бушар – 7.1 миллиона долларов (из них 0.6 – призовые);

10. Симона Халеп – 6.2 миллиона долларов (из них 4.7 – призовые).