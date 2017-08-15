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Серена Уильямс - самая высокооплачиваемая спортсменка в мире

Топ-10 самых зарабатывающих спортсменок, 8 из которых - теннисистки

  • 15.08.2017 18:38
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  • 1 комментария
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Журнал «Форбс» опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок года (учитывались их заработки за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года). Возглавила рейтинг теннисистка Серена Уильямс, приумножившая свой капитал за это время на 27 млн долларов. 
 
Серена стала самой популярной спортсменкой в мире в 2002 году в возрасте 20 лет, и этот же титул получила в 35 лет (став самой возрастной из когда-либо занимавших место на вершине этого рейтинга). Она выиграла 86% своих матчей, ее призовые за карьеру (в размере 84 млн долларов) больше, чем у любой другой спортсменки. 
 
Из 27 млн, заработанных Уильямс за год, призовых — 8 млн, остальные она получила от сотрудничества с такими компаниями, как Beats by Dre, Gatorade, JPMorgan Chase, Nike, Tempur-Pedic, Intel. 
 
№2 в списке, Анжелик Кербер, помимо призовых, неплохо заработала на спонсорских контрактах с  Adidas и Yonex, а также с SAP, Generali, Rolex, Slim Secrets и bareMinerals. 
 
В целом 8 из 10 самых зарабатывающих спортсменок — теннисистки. И лишь две представительницы других видов спорта вошли в Топ-10 этого рейтинга: гонщица Даника Патрик и боец ММА Ронда Раузи. Патрик обзавелась сразу десятком личных спонсоров, среди которых - Coca-Cola, Ford и Nationwide. Раузи заработала рекордный для женщин гонорар за бой (3 млн), она работает тернером и сотрудничает с Reebok и Pantene. 
 
Всего же десять спортсменок заработали за год 109 млн долларов, что на 13% меньше, нежели было у аналогичной десятки прошлого года.
 
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:
1. Серена Уильямс – 27 миллионов долларов (из них 8 миллионов призовые);
2. Анжелик Кербер – 12.6 миллиона долларов (из них 7.6 – призовые);
3. Даника Патрик – 12.2 миллиона долларов (из них 7.2 – зарплата);
4. Ронда Раузи – 11 миллионов долларов (из них 8 – зарплата);
5. Винус Уильямс – 10.5 миллионов долларов (из них 3.5 – призовые);
6. Гарбинье Мугуруса – 7.7 миллиона долларов (из них 4.2 – призовые);
7. Каролин Возняцки – 7.5 миллионов долларов (из них 2.5 – призовые);
8. Агнешка Радванска – 7.3 миллиона долларов (из них 3.3 – призовые);
9. Эжени Бушар – 7.1 миллиона долларов (из них 0.6 – призовые);
10. Симона Халеп – 6.2 миллиона долларов (из них 4.7 – призовые).
 

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Комментарии
    MIIKKA
      MIIKKA, 15.08.2017 18:44
    0
    Интересно чем это Бушар сток заработала)))))
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