Дмитро СТАСЮК: «Кар’єра Світоліної розвивається ідеально»

Україну та тенісний світ продовжує дивувати 23-річна одеситка Еліна Світоліна. Після перемоги на престижному турнірі Premier 5 в канадському Торонто Еліна знову переписала історію українського тенісу, піднявшись на високе четверте місце у світовому рейтингу WTA.

Втім, фахівці у цьому виді спорту віщують українці ще вище місце серед еліти, кажуть, що її кар’єра розвивається ідеально, і ще не дійшла до свого піку. Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю Гал-інфо розповів майстер спорту з тенісу, відомий український тренер Дмитро Стасюк.



- Дмитре Анатолійовичу, чи стала для Вас несподіванкою перемога Еліни на турнірі Premier 5 в Торонто? Чи не бракує часу детально слідкувати за кар’єрою провідних українських тенісистів?

- За ними спостерігати цікаво, а особливо за тими, які знаходяться на високих позиціях у світовому рейтингу. Результат Еліни на турнірі в Торонто в якійсь мірі для мене став несподіваним. Були думки, що вона зупиниться у півфіналі чи у фіналі. Помітно, що Еліна набрала крейсерську швидкість. Вважаю, вона знаходиться на піку своєї форми, але не на піку кар’єри. Вона доволі легко обіграла Сімону Халеп і у фіналі і не помітила Каролін Возняцкі. З однієї сторони це несподіванка, а з іншої ні, оскільки людина, яка знаходиться високо у рейтнгу WTA, завжди претендуватиме на будь-який титул. Зважаючи на цю думку, перемогу у Торонто для Еліни можна вважати закономірною.



Помітно, що тренер Еліни та її уся команда працюють на перспективу. З кожним роком вона набирає кращу спортивну форму. Спочатку вона завойовувала титули на невеликих турнірах, а пізніше почала вигравати потужніші змагання. Після перемоги на турнірі в Торонто можна передбачити, що не за горами її перемога на турнірі Великого Шолому. Якщо не в цьому році, то в наступному Еліна матиме шанс, мабуть, здійснити мрію своїх вболівальників. Ну і, звісно, очікуємо Світоліну на історичній першій позиції для України у рейтингу WTA.

- Незважаючи на це, Еліна уже переписала історію українського тенісу.

- Однозначно. За усю історію незалежності України ніхто з дівчат не був четвертим у світовому рейтингу. У 1999 році Андрій Медвєдєв був четвертим серед чоловіків. Цього року у фіналі Ролан Гарросу він програв знаменитому американцю Андре Агассі. До Світоліної серед дівчат найвище в рейтингу була Олена Бондаренко. У різні роки вона входила у топ-25 світового рейтингу. Що цікаво, за очками, набраних в одному сезоні, Світоліна зараз є лідером у світі. До завершення року вона може очолити світовий рейтинг. У жіночому тенісі він змінюється дуже часто – протягом одного-двох турнірів.

- Яке майбутнє для Еліни Світоліної прогнозують експерти?

- Багато з них сходяться на думці, що піковим роком у кар’єрі Світоліної може стати наступний. Вона вже наблизилась до зірок світового тенісу. Наступного року вона мала б зміцнити свої позиції. Тут уже головне, щоб команда Світоліної працювала на відмінно. Мова йде про те, щоб успіх тенісистки розкласти кар’єрою на якомога довший термін. Для прикладу, як це було у таких зірок, як Роже Федерер та Серена Вільямс. Навіть складно сказати коли Федерер був успішнішим: на початку кар’єри, у середині чи наприкінці.

- В тенісі, як і в багатьох інших видах спорту, спортсмен може розкритися у будь-якому віці.

- Згоден. Тут все залежить від багатьох факторів. Є гравці, які розкриваються у 18 років. На той час у їхній кар’єрі відбуваються пікові результати, але з іншої сторони вони можуть і пропадати. Таким прикладів можна назвати безліч. Вважаю, в Еліни кар’єра розвивається ідеально. Вона ще молода (23 роки), але уже досвідчена. З кожним роком вона тільки набиратиме досвіду і матиме більше впевненості у собі. У 24 та 25 років вона може зберігати ті позиції у світовому рейтингу, які виборола зараз.



- На турнірі в Торонто Еліна протягом тижня обіграла чотирьох суперниць з топ-10 світового рейтингу. Для цього потрібен кураж?

- Для простих вболівальників такі результати можна назвати куражем. Ми, професіонали, звикли думати, що це є пік форми спортсмена. Важливо, як саме тренери підводять спортсмена до піку своєї форми. До таких турнірів, як Premier чи Великий Шолом усі тренери своїх підопічних намагаються підвести якнайкраще. Це складний процес, який вдалося пройти тренерам Еліни.

- Зараз Світоліна гратиме на турнірі в американському Цинциннаті, де зустрінеться з українкою Цуренко. Чи є шанси у Лесі створити сенсацію?

- Якщо відверто, то шансів небагато. Це зважаючи на те, у якій формі зараз перебуває Еліна. Незважаючи на це, тут є багато нюансів. Важливе те, як гратиме Еліна, наскільки вона втомилася після турніру в Торонто, чи зможе вона протримати свій пік форми на цьому турнірі. Часто буває так, коли тенісист виграє турнір Великого Шолому, а на наступному турнірі програє у перших колах. Гравець може не повністю відновитися після складних матчів. У Торонто Світоліна обіграла Халеп з рахунком 6:1, 6:1, а Возняцкі – 6:4, 6:0. Тримати себе на такому рівні Еліні буде дуже непросто.



Зважаючи на це, Цуренко матиме шанс зачепитися за результат. Українське дербі – це завжди цікаво. Пригадую, коли між собою зустрічалися Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Здавалося б, Олександр був сильнішим за Сергія, однак Стаховський на характері зміг перемогти у п’ятьох сетах. На міжнародних турнірах грати проти своїх земляків непросто з психологічної точки зору, тому матч Світоліна – Цуренко мав би бути цікавим. Втім, прогнозую перемогу Еліни.

- У 2009 році Еліна Світоліна грала у Львові на престижному юнацькому турнірі ITF Ukrzakhid. Якою Еліна Вам запам’яталася тоді?

- Вперше Світоліну побачив не у Львові, а в Одесі. Тоді разом зі своїми вихованцями приїхали на потужний дитячий турнір і побачили її тренування. Еліна тоді тренувалася зі своїм братом. Її тренування збирали своєрідний ажіотаж серед глядачів. Тоді уже відчувалося, що вона перспективна, напориста і з характером. Ще тоді можна було передбачити, що у майбутньому вона може показувати хороші результати. Дуже добре, що завдяки меценату Юрію Сапронову вона переїхала в Харків. Він дав їй усі можливості для продовження кар’єри і все склалося дуже добре. Зараз Еліна уже сама може фінансувати свою кар’єру, оскільки заробляє дуже добре. Незважаючи на це, з Юрієм Сапроновим вони й надалі співпрацюють. Свого часу під свою опіку Юрій Сапронов взяв сестер Бондаренко. Можна сказати, завдяки йому жіночий теніс в Україні мав і має серйозний розвиток. Він є великим фанатом тенісу, і знає цей вид спорту краще за деяких професіоналів. Гравці, яких він бере під свою фінансову опіку, як правило добиваються хороших спортивних результатів.

- Можливо, Юрію Сапронову потрібно фінансувати ще й чоловічий теніс в Україні.

- Думаю, він розуміє, що сьогодні простіше вивести дівчину на серйозний результат, аніж хлопця. У чоловіків шалена конкуренція. Побутує навіть загальна думка, що добитися результату у жіночому світовому тенісі є простіше, аніж в чоловічому. Там є велика кількість потужних і спритних хлопців, які грають на хорошому рівні. Для прикладу, якщо потрапити у середньостатистичну школу і піти на урок фізкультури, то можна там побачити 10-12 потужних хлопців і лише 2-3 таких дівчини. Знаю, що зараз Юрій Сапронов під свою опіку взяв молоду та перспективну Любов Костенко з Кривого Рогу. Цікаво буде спостерігати як у неї буде розвиватись тенісна кар’єра.



- Чи можна очікувати серйозних результатів від наших чоловіків у майбутньому?

- В першу чергу, це питання грошей. Здібних дітей у нас багато. Якщо подивитися на різні юнацькі світові та європейські рейтинги, то українців там буде достатньо. На жаль, є різні обставини, які їм дошкуляють потрапити на вершину дорослого світового тенісу. Є багато процесів, через які потрібно пройти. Чимало дітей добиваються результатів в юнацькому тенісі, а потім кудись зникають. Хотілося б вірити, що у найближчі роки знайдуться хлопці, які зможуть по-справжньому вистрелити. Важливо також те, що було більше меценатів, як Юрій Сапронов, Сергій Лагур, Ростислав Мельник та Гаррі Корогодський, які у важливий момент кар’єри того чи іншого гравця зможуть підставити своє плече.

Богдан ПАСТЕРНАК