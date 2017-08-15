Элина СВИТОЛИНА: «Мне потребуется некоторое время, чтобы все осознать»

Первая ракетка Украины и новоиспеченный четвертый номер мирового рейтинга Элина Свитолина выиграла турнир Premier 5 в Торронто , но на пресс-конференции призналась, что не ставила перед собой большие цели на турнир.

– Мне потребуется некоторое время, чтобы все осознать, потому что за последние два дня я провела много матчей. И это было на самом деле очень-очень тяжело физически. Сегодня было очень жарко, так что я испытывала проблемы. Поэтому очень рада, что все закончилось. Тем более, что титул у меня.

– Вы – первый игрок, который победил на трех турнирах Premier 5 в сезоне. Ранее все теннисистки, которые выигрывали два таких титула за год, становились первыми ракетками. Какие ощущения, когда достигаешь подобных успехов?

– Да, это невероятно, что я всего этого добилась. Но я стараюсь фокусировать свое внимание от турнира к турниру. Не слишком задумываться о прошлых титулах. Конечно, это приносит мне уверенность в себе, эти финалы также дают нужный опыт. Но каждый раз это новое испытание.

– Вы упомянули, что чувствуете усталость, но все равно будете ли как-то отмечать победу?

– Наверное, куплю себе что-то. Я не знаю. Это трудный вопрос. Сейчас я собираюсь в Цинциннати, поеду сегодня вечером или завтра, поэтому у меня не так много свободного времени на празднование. Наверное, сделаю это после Цинциннати.

– В этом году Вы играли пять финалов и не проиграли ни одного. С каким настроем вы подходите к этим матчам?

– Как я уже говорила, я стараюсь настраиваться от игры к игре. Сегодня я думала про себя, мол, представь, что это не финал, с Возняцки это может быть и четвертьфинал, и полуфинал. Финал - это всегда много давления, потому что ты думаешь насколько близок к победе, но и в то же время так далек. Вот почему так важно иметь правильный настрой. Конечно, давление всегда будет присутствовать, но я стараюсь делать все, чтобы об этом не думать.

– С какими ожиданиями вы приехали на этот турнир? За последний уик-энд вы обыграли четырех соперниц из топ-10.

– Особых ожиданий и не было, потому что я только возвращалась в Тур, а до этого у меня была небольшая травма. Я не знала, как отреагирует мой организм. Сначала было очень трудно, я не чувствовала себя хорошо на корте, поэтому приехала в Торонто пораньше. Это была особенная неделя для меня, я обыграла четырех очень хороших игроков.

– Не могу не обратить внимание, что во время награждения Вам вручили чек на полмиллиона долларов. Я знаю, что это не первая крупная победа для Вас в сезоне, но как вы справляетесь с этим финансовым успехом, тратите на какие-то большие или забавные покупки?

– Знаете, кажется, что мы получаем большие деньги. Да, так и есть, но ведь мы играем почти круглый год и с нами путешествуют большие команды специалистов. Ты также никогда не знаешь, когда закончится твоя карьера. Так что, мы не думаем, мол, о, какие деньги. Мы много тратим на перелеты, питание, на семью и команду. Есть и еще какие-то траты, о которых люди сразу и не задумываются. Например, мне нужно сейчас лететь в Цинциннати. Из-за того, что я беру билеты накануне, они могут быть гораздо выше обычной стоимости. И есть другие разные ситуации, в которые попадают игроки.

– Вчера Вы сказали, что показывали лучший теннис, когда выиграли титул в Дубае. Тогда в финале Вы победили Каролин со счетом 6-4, 6-2. Сегодня обыграли ее 6-4, 6-0. Как Вы можете сравнить этих два выступления?

– Каждый матч он совсем другой. Тот, который был в Дубае, проходил под большим давлением. Я впервые боролась за попадание в топ-десятку рейтинга. И та победа была просто потрясающей. Наверное, я сделала тогда на несколько невынужденных ошибок больше, чем сегодня. Но я получила опыт из матча с очень тяжелой соперницей. В таких поединках нужно выходить на корт с ясной головой и четким планом на матч. Так что, в той игре я научилась некоторым вещам и сегодня они определенно помогли мне совладать с нервами на важных розыгрышах.