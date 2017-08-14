Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цинциннати. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

Украинка вышла во второй круг престижного турнира

  • 14.08.2017 23:33
  • 116 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Цинциннати. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла во второй раунд соревнований в парнмо разряде на турнире WTA premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати.

В матче первого круга немецко-украинская пара Гергес/Савчук обыграла американско-словацкий дуэт Лепченко/Рыбарикова: 7-6(2) 6-4.

Следующими соперницами Юлии и Ольги станет индийско-китайская пара Мирза/Пен, посеянная под 4 номером.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.