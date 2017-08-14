Цинциннати. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

Ух, Фреди, Фреди...Только один вопрос: Вы не согласны с тем, что ЧУ сейчас интереснее прошлогодне...

это что показатель?У меня ни одного штрафа гаишникам,потому что я могу дать взятку,когда бухой :-...

Ну, зрозуміло, що Динамо технічно зіграти там може. Але не хоче. Зрозуміло, що більшість народу ц...

в центре было бы не плохо Степаненко с (Сидорчук,Малиновский ) а на атаку Гармаша и минут на р30 ...

Шепелев сыроват пока и Гармаш и Зиня на атаку хавы, а мы играем в 2 опорникаСтепаненко норм но за...

Надо остудить пыл комментаторов ибо соперником у Шальке была команда региональной лиги (4-я лига)...

Неужели нашелся тренер, который смог найти подход к Коно? Посмотрим что будет в матчах бундеслиги

Збірна з такими дворовими командами не гратиме. Якби Жека так проходив захисників команд Бундеслі...