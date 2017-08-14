Цинциннати. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла во второй раунд соревнований в парнмо разряде на турнире WTA premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати.
В матче первого круга немецко-украинская пара Гергес/Савчук обыграла американско-словацкий дуэт Лепченко/Рыбарикова: 7-6(2) 6-4.
Следующими соперницами Юлии и Ольги станет индийско-китайская пара Мирза/Пен, посеянная под 4 номером.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.