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Цинциннати. Цуренко победила Павлюченкову и вышла на Свитолину

В США болельщики увидят украинское дерби

  • 14.08.2017 21:33
  • 315 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA в Цинциннати.

В сложном матче киевлянка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову. Первая партия осталась за соперницей украинки 7:5, во втором сете уже Леся при счете 6:5 не сумела подать на сет. На тай-брейке второй партии Цуренко вела 6:2, но позволила сопернице сравнять счет, но в итоге выиграла 8:6.

А в третьем сете случился форменный «вынос» Павлюченковой – 6:0 в пользу украинки!

Во втором круге Цуренко встретится со Свитолиной.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виталий Меленык
    online
      Виталий Меленык, 14.08.2017 21:39
    +1
    Классно...вот это дерби!!!
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    Miaso
    online
      Miaso, 14.08.2017 21:41
    0
    Молодец, но дальше за Свитолину буду глорить!
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    andprofi
    online
      andprofi, 14.08.2017 21:45
    0
    Лесюха на корте- шизофрения конечно полнейшая своя подача на 4:3, 5:4 в первом сете, 6:5 во втором, 6:2 на тайе- в общем во всей своей "красе"...
    но за плюшку с баранкой в третьем безусловно орден, премия и почетная грамота в рамке!
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