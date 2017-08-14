Цинциннати. Цуренко победила Павлюченкову и вышла на Свитолину

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA в Цинциннати.

В сложном матче киевлянка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову. Первая партия осталась за соперницей украинки 7:5, во втором сете уже Леся при счете 6:5 не сумела подать на сет. На тай-брейке второй партии Цуренко вела 6:2, но позволила сопернице сравнять счет, но в итоге выиграла 8:6.

А в третьем сете случился форменный «вынос» Павлюченковой – 6:0 в пользу украинки!

Во втором круге Цуренко встретится со Свитолиной.