Цинциннати. Цуренко победила Павлюченкову и вышла на Свитолину

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA в Цинциннати.
В сложном матче киевлянка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову. Первая партия осталась за соперницей украинки 7:5, во втором сете уже Леся при счете 6:5 не сумела подать на сет. На тай-брейке второй партии Цуренко вела 6:2, но позволила сопернице сравнять счет, но в итоге выиграла 8:6.
А в третьем сете случился форменный «вынос» Павлюченковой – 6:0 в пользу украинки!
Во втором круге Цуренко встретится со Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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но за плюшку с баранкой в третьем безусловно орден, премия и почетная грамота в рамке!
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