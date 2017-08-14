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Надежда Киченок установила личный рекорд в парном рейтинге

Украинская теннисистка заняла 48-е место в мировой классификации

  • 14.08.2017 11:35
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок установила личный рекорд в парном рейтинге. Выход в 1/2 финала на турнире в Торонто позволил украинке подняться на 17 позиций и занять 48 место в мировой классификации. Ранее лучшим достижением Надежды была 50-я строчка.

Людмила Киченок, которая остановилась в 1/4 финала канадского турнира, поднялась на 9 позиций и теперь 64-я.

Лучшая украинская «парница» Ольга Савчук сохранила за собой 35-ю строчку. Катерина Бондаренко опустилась на 2 позиции и теперь 74-я.

Напомним, в одиночном разряде по итогам недели Элина Свитолина установила личный рекорд, а Сергей Стаховский вернулся в первую сотню лучших теннисистов планеты.

Источник — Sport.ua

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