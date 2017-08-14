Элина СВИТОЛИНА: «Перед матчем настраивала себя, что это не финал»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы на турнире в канадском Торонто.

«Мне еще нужно время, чтобы все осознать, потому что за последние два дня я провела много матчей, и это было очень тяжело. Сегодня было жарко, так что мне было непросто. Я очень рада, что все закончилось – и я взяла титул, что делает момент еще более приятным.

После первого гейма первого сета я была очень уставшей и знала, что мне нужно полностью выложиться, потому что Каролин почти не ошибается. Чтобы выжать из нее невынужденную ошибку, нужно очень хорошо поработать. Я решила, что буду играть каждый мяч и оставлю на корте все.

Поэтому в эмоциональном плане мне стало легче, когда я выиграла первый сет. Во втором я играла все лучше и лучше. Я не могла поверить, что все кончилось, и я в итоге взяла трофей.

Перед матчем я настраивала себя, что это не финал. Говорила себе думать, что это четвертьфинал. Мы с Каролин играли финал в Дубае, и я испытывала огромное давление. Я впервые вошла в Топ-10.

Это была потрясающая победа, и я сделала из нее выводы. Нужно выходить на корт с чистой головой и четким планом на игру. Я многому научилась в том матче, и сегодня это помогло мне справиться с нервами и быть спокойнее в важные моменты», – сказала Свитолина.

Напомним, украинка установила историческое достижение, выиграв 3 турнира серии Premier 5 в течение года.