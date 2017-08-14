Рейтинг ATP. Стаховский вернулся в первую сотню

арбитр ему дал первую за то что снял футболку, а выгнал чтоб не забил второй и не снял трусы. Поч...

Лишь бы заголовок погромче наваять, да? Сорвал - это когда событие не было начато или продолжено....

- Что такое ос?- Ос - это балшой паласаты мух!- Нэт! Ос - это то, на чем крутится Зэмля!

Как в анекдоте. Урок в грузинской школе.- Сыч это птиц или звер? - Звер.- А чего на дерево сидит?...

Ау фак))