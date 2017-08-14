Рейтинг ATP. Стаховский вернулся в первую сотню

Украинский тенниссит Сергей Стаховский вернулся в топ-100 теннисистов планеты благодаря победе на «челленджере» в Словении. С новой недели 31-летний киевлянин занимает 99 строчку мировой классификации.
Лучший украинский теннисист Александр Долгополов сохранил за собой 71-ю позицию рейтинга ATP. Илья Марченко немного поднялся и теперь занимает 160-е место.
В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение – Александр Зверев обогнал по очкам Доминика Тима и теперь занимает седьмую срочку.
Первая десятка рейтинга ATP выглядит следующим образом:
1. Энди Маррей - 7 750
2. Рафаэль Надаль - 7 555
3. Роджер Федерер - 7 145
4. Стэн Вавринка - 5 780
5. Новак Джокович - 5 325
6. Марин Чилич - 5 155
7. Александр Зверев - 4 470
8. Доминик Тим - 4 030
9. Кэй Нисикори - 3 285
10. Милош Раонич - 3 230
Источник — Sport.ua
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