Рейтинг WTA. Свитолина обновила личный рекорд

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начинает новую неделю на четвертом месте в рейтинге WTA. Это не только личный рекорд спортсменки, но и повторение лучшего результата в истории всего украинского тенниса. Напомним, в далеком 1994 году Андрей Медведев в возрасте 19 лет продержался три недели на четвертом месте в рейтинге АТР.

Кроме этого, благодаря победе в Торонто 22-летняя одесситка вернула себе первую позицию в Чемпионской гонке. Итоговый турнир в Сингапуре становится все ближе.

Более того, существует теоретическая вероятность того, что Свитолина станет первой ракеткой мира на турнире в Цинциннати. Для этого ей нужно выйти как минимум в финал. При этом необходимы вылет Каролины Плишковой ранее 1/4 финала, непопадание Симоны Халеп в финал и поражение на любой стадии Каролин Возняцки.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко сохранили свои позиции – 30-е и 106-е места соответственно. Катерина Козлова поднялась на одну строчку и теперь 115-я, Ангелина Калинина – 188-я.