Цинциннати. Долгополов вышел в основную сетку

Украинский теннисист Александр Долгополов преодолел сито квалификации на турнире в Цинциннати.
В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда (#207ATP).
Цинциннати. Финал квалификации
Александр Долгополов (Украрина) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4.
Напомним, в первом матче на турнире в США Долгополов в трех сетах обыграл еще одного американца Рэя Опелку.
Источник — Sport.ua
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