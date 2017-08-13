Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цинциннати. Долгополов вышел в основную сетку

Лучший украинский теннисист в финале квалификации одолел американца Маккензи Макдональда

  • 13.08.2017 22:38
  • 240 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов преодолел сито квалификации на турнире в Цинциннати.

В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда (#207ATP).

Цинциннати. Финал квалификации
Александр Долгополов (Украрина) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4.

Напомним, в первом матче на турнире в США Долгополов в трех сетах обыграл еще одного американца Рэя Опелку.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.