Цинциннати. Долгополов вышел в основную сетку

Украинский теннисист Александр Долгополов преодолел сито квалификации на турнире в Цинциннати.

В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда (#207ATP).

Цинциннати. Финал квалификации

Александр Долгополов (Украрина) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4.

Напомним, в первом матче на турнире в США Долгополов в трех сетах обыграл еще одного американца Рэя Опелку.