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Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто!

Украинка в двух сетах разобралась с Каролин Возняцки и поднялась на 4 место в рейтинге WTA

  • 13.08.2017 22:03
  • 7476 просмотров
  • 38 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинкая тенниситка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии Premier 5 в канадском Торонто. В финальном матче первая ракетка Украины в двух сетах обыграла датчанку Каролин Возняцки.

Торонто. Финал
Элина Свитолина (Украины) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:0.

Первый сет обе теннисистки начали с разведки. Дебютные геймы соперницы выиграли на больше-меньше. Свитолина больше ошибалась, но играла острее. В третьем гейме Элина в тяжелейшей ситуации смогла реализовать первый же брейкпоинт в матче. Уже на следующей подаче датчанка получила шанс отыграться, а украинка очень не вовремя сделала двойную ошибку. Пятый гейм более-менее спокойно записала на свой счет Возняцки, закончив его эффектным эйсом. Свитолина в долгу не осталась, добавила в силе удара и забрала свою подачу в агрессивном стиле. А в седьмом гейме фортуна вернула должок 22-летней одесситке – Каролин сделала двойную ошибку при счете 15:40. Следующие два гейма вышли несколько противоречивыми: сначала Элина отдала свою подачу со счета 30:0, а потом взяла под ноль гейм соперницы. Для победы в первой партии оставалось взять свою подачу, что украинка и сделала со второго сетбола.

Во втором сете Свитолина сделала 2 быстрых брейка и повела со счетом 3:0. Создалось впечатление, что Возняцки устала физически и немного утратила веру в себя. Четвертый гейм прошел в упорной борьбе на больше-меньше, но украинка все же смогла дожать соперницу. Далее игра пошла в одну калитку и украинка без «валидола» довела матч до победы. Браво!

Благодаря триумфу на турнире в Торонто, Свитолина обогнала Возняцки в мировом рейтинге и вышла на четвертую позицию, что является для нее личным рекордом. Добавим, что украинка выиграла пятый финал в сезоне, три из которых на турнирах серии Premier 5.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 13.08.2017 22:15
    +12
    Элинка - умница....
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    rbIKA4
      rbIKA4, 13.08.2017 22:17
    +7
    Браво, Эля, Бравооо!!!
    Элинка после отдыха просто зверь, рвет всех!!
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    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 13.08.2017 22:17
    +12
    Під час нагородження аж сльозу пустив)
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    VITASS
      VITASS, 13.08.2017 22:19
    +7
    Не знаю что больше мне легло бальзамом на душу. То ли победа нашей Звездочки, превращающейся в СВЕРХНОВУЮ, то ли траур в голосах mоскальских комментаторов

    БРАВО Эля!!!!!
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    student529
      student529, 13.08.2017 22:20
    +5
    БРААААВО!!!!!
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 13.08.2017 22:21
    +8
    Девочка, спасибо за эмоции. Спасибо за веру. ЗВЕЗДА, нет грубо, ЗВЁЗДОЧКА НАША. И КРАСАВИЦА
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    vit-2
      vit-2, 13.08.2017 22:22
    +10
    2017 рік Світоліна 5 фіналів +5 / -0, Вознякі 6 фіналів +0 / -6. Що тут ще додати? Не має в полькодатчанки чемпіонського стержня, дивуюся як вона колись навіть деякий час була першою ракеткою світу. Але це вже її проблеми. А в Україні радість

    А Еліна просто молодець! Тепер вже 4-ая ракетка світу. Зона для росту залишається...
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    bog829
      bog829, 13.08.2017 22:22
    +7
    Браво Элина! В этом году появилось больше стабильности, уверенности, теперь нужен решаюший шаг к большой вершине тениса коим является турниры большого шлема и что толку что возняцки была первой ракеткой мира, и радванска стабильно годы была в пятерке, и много других примеров, для истории и наследия нужны большые шлемы, будем ждать ЮСО
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    Vitaliy Fedorchuk
      Vitaliy Fedorchuk, 13.08.2017 22:27
    +8
    Молодець!!!
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    acfred
      acfred, 13.08.2017 22:28
    +5
    С победой! Браво
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    юрий д
      юрий д, 13.08.2017 22:32
    +3
    На момент турнира "она" уже опережала Возняцки 5против 6..А 4-место в рейтинге вместо -Мугурусы
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    Aval68
      Aval68, 13.08.2017 22:36
    +3
    Оце рівень майстерності.!!!! Супер- круто, молодець Еліна.!!!
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    OM27
      OM27, 13.08.2017 22:36
    +1
    юрий д, 13.08.2017 22:32
    На момент турнира "она" уже опережала Возняцки 5против 6..А 4-место в рейтинге вместо -Мугурусы
    Но по ходу турнира "она" уже пропустила Возняцки вперед, потому что Элине нужно было больше защитить очков на этой неделе.
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    Disiny2
      Disiny2, 13.08.2017 22:44
    +2
    Элинка - супер&#65281;Пять финалов - пять побед&#65281;Чемпионка&#65281; Но кто мне обьяснит, как Возняки шесть раз добиралась до финалов в этом году&#65311; Как&#65311;&#65311;&#65311;Да, она их все проиграла, но КАК она туда пробивается с таким теннисом&#65311;В голове не укладывается...
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    kden67
    kden67, 13.08.2017 22:45
    +2
    Просто молодчина...мало позитива сейчас в спорте Украины,но теннисная львица бесспорно одна из этого малого.С победой Элину и всех украинцев
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    Batistuta
    online
      Batistuta, 13.08.2017 22:49
    +3
    Disiny2, 13.08.2017 22:44
    Элинка - супер&amp;#65281;Пять финалов - пять побед&amp;#65281;Чемпионка&amp;#65281; Но кто мне обьяснит, как Возняки шесть раз добиралась до финалов в этом году&amp;#65311; Как&amp;#65311;&amp;#65311;&amp;#65311;Да, она их все проиграла, но КАК она туда пробивается с таким теннисом&amp;#65311;В голове не укладывается...

    Тактически слабая Возняцки, средняя тенисистка небольше, потому Элине было легко с ней.
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 13.08.2017 22:53
    +3
    доставило, как пригорело у комментаторов)
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    maldini11
    online
      maldini11, 13.08.2017 22:58
    0
    Наша гордость !!!!!! Первая ракетка мира 2018 !!!!!
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