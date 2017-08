Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто!

Украинкая тенниситка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии Premier 5 в канадском Торонто. В финальном матче первая ракетка Украины в двух сетах обыграла датчанку Каролин Возняцки.

Торонто. Финал

Элина Свитолина (Украины) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:0.

Первый сет обе теннисистки начали с разведки. Дебютные геймы соперницы выиграли на больше-меньше. Свитолина больше ошибалась, но играла острее. В третьем гейме Элина в тяжелейшей ситуации смогла реализовать первый же брейкпоинт в матче. Уже на следующей подаче датчанка получила шанс отыграться, а украинка очень не вовремя сделала двойную ошибку. Пятый гейм более-менее спокойно записала на свой счет Возняцки, закончив его эффектным эйсом. Свитолина в долгу не осталась, добавила в силе удара и забрала свою подачу в агрессивном стиле. А в седьмом гейме фортуна вернула должок 22-летней одесситке – Каролин сделала двойную ошибку при счете 15:40. Следующие два гейма вышли несколько противоречивыми: сначала Элина отдала свою подачу со счета 30:0, а потом взяла под ноль гейм соперницы. Для победы в первой партии оставалось взять свою подачу, что украинка и сделала со второго сетбола.

Во втором сете Свитолина сделала 2 быстрых брейка и повела со счетом 3:0. Создалось впечатление, что Возняцки устала физически и немного утратила веру в себя. Четвертый гейм прошел в упорной борьбе на больше-меньше, но украинка все же смогла дожать соперницу. Далее игра пошла в одну калитку и украинка без «валидола» довела матч до победы. Браво!

