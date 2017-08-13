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Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Анонс

22-летняя украинка поборется в Торонто за пятый титул WTA в сезоне

  • 13.08.2017 15:24
  • 2161 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет свой пятый финал на турнирах WTA в сезоне. Предыдущие 4 финальных поединка в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме украинка выиграла.

Соперницей Свитолиной на турнире Rogers Cup в Торонто станет представительница Дании Каролин Возняцки. В текущем сезоне наша соотечественница выиграла обе очные встречи, одна из которых состоялась в финале соревнований в Дубае. Любопытно, что Возняцки проиграла все пять своих финальных матчей в 2017 году.

Победительница турнира получит 502 тысяч долларов призовых, финалистка – 244 тысячи. В случае победы Свитолиной, она обойдет Возняцки в рейтинге WTA и впервые в карьере станет четвертой ракеткой мира с отставанием от третьего места в 80 очков.

Напомним, на пути в финал Свитолина обыграла Дарью Касаткину, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп. Два последних матча были доиграны вчера (по местному времени), что может негативно сказаться на физическом состоянии украинской спортсменки. Возняцки не имела проблем с погодой и играла по матчу в день. На своем пути представительница Дании выиграла у Екатерины Александровой, Агнешки Радваньской, Каролины Плишковой и Слоан Стивенс.

Матч Свитолина – Возняцки состоится сегодня в 20:30 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 13.08.2017 15:34
    +3
    Две похожих по стилю теннисистки, привыкшие играть от обороны. В дубайском финале Элина победила за счет более агрессивной игры, противоядия которой Возняцки не нашла. Скорее всего, сегодня мы снова увидим нечто подобное: Свитолина будет поддавливать, Каро - защищаться. Многое будет зависеть именно от Элины. Если у нее пойдет атакующая игра, все будет нормально, если нет - преимущество будет у датчанки. Очень важным будет, насколько Элина успеет восстановиться после вчерашнего тяжелого дня.
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