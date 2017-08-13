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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Моя победа – это также чествование и моей страны»

Украинский теннисист – о первом личном трофее в сезоне

  • 13.08.2017 11:22
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ATP. Сергей Стаховский
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал победу над итальянцем Маттео Барреттини в финале «челленджера» в Словении.

«Мой соперник начал матч просто здорово, играл очень агрессивно, редко ошибался и не давал мне много шансов, - отметил Стаховский. - Берреттини повел с двумя брейками в первом сете, а я… не то, что бы был уставшим, но определенно не ожидал от него такой хорошей игры. Так что, я подумал, мол, ладно, есть еще второй сет. И тут он сам дал мне возможность вернуться в игру еще в первой партии, тайбрейк был близким.

Во втором сете я вновь медленно стартовал, соперник вышел вперед, но опять дал мне шансы, которые я использовал и стал играть лучше. Партия прошла в равной борьбе, я бы сказал, что и третий сет был таким. При счете 5-1 я начал немного нервничать. Если честно, я вспомнил, что аналогичная ситуация была в первом сете, он тогда тоже вел с запасом, но что случилось потом... Поэтому я не хотел играть еще один тайбрейк и, слава Богу, со второй попытки закончил матч.

У нас была хорошая поддержка сегодня, было очень приятно играть при заполненных трибунах. Ради этого мы выступаем, за это и получаем вознаграждение, чтобы развлекать зрителей. Было забавно, люди кричали что-то вроде: «Ты обыграл Роджера, ты можешь любого обыграть». Это так, но сейчас в теннисе большая конкуренция, уровень высокий и теннисист из топ-50 может победить соперника с любым рейтингом. Поэтому это все тяжело, но я рад, что смог удержать свой уровень и успешно закончить матч.

Возвращение в топ-100 в ретйинге? Сейчас проходит много турниров, не будем торопить события, кто-то может меня обойти. Я получил свои 80 очков, они помогут мне куда-то подняться и, я надеюсь, что с этого момента и дальше буду продолжать идти вверх. Это ничего не поменяет в моем расписании, дальше я отправляюсь выступать в Азию. Но это поможет быть в основе на US Open, быть в посеве в Азии.

Я украинец и я чувствую себя украинцем, патриотом. Эти последние четыре года моя страна проходит через очень тяжелый период, поэтому моя победа - это своего рода также чествование и моей страны. Не нужно считать меня националистом, я просто патриотичный украинец, который надеется, что в моей стране все будет лучше, война на востоке закончится, и в конечном счете мы все будем счастливы».

Напомним, Стаховский в Портороже выиграл первый личный трофей в сезоне. С новой недели украинец должен занять место в топ-100 рейтинга ATP.

Источник — Большой теннис Украины

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