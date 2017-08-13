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Элина СВИТОЛИНА: «Турнир в Торонто складывается для меня потрясающе»

Украинка поделилась эмоциями от победы над Симоной Халеп

  • 13.08.2017 10:17
  • 552 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала разгромную победу над Симоной Халеп в полуфинале турнира серии Премьер в Канаде.

«Психологически для меня это был тяжелый матч, потому что мне во второй раз сегодня пришлось выходить на центральный корт. Физически также было трудно, потому что Халеп доставала много мячей. Я старалась фокусироваться на своей игре и решаться выполнять свои удары.

Обыграть трех теннисисток из топ-10 за три матча? Да, этот турнир уже складывается для меня просто потрясающе. Конечно, я очень счастлива, меня очень радует мое выступление. Сейчас хочу насладиться этим моментом.

Как буду восстанавливаться к финалу? Со мной здесь моя команда, поэтому мы будем делать все, чтобы я была готова к финальному матчу. Это невероятно, какой сегодня для меня выдался день», – сказала Свитолина.

Финальный поединок на турнире в Торонто состоится сегодня. Соперницей украинки станет Каролин Возняцки  из Дании. Начало поединка в 20:30 по Киеву.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    maxcrimea8
      maxcrimea8, 13.08.2017 10:36
    0
    Ты просто невероятна в этом году, Элина)
    Предлагаю так - берешь финал, в Цинци доходишь до 3-4 круга, отдыхаешь, а на ЮС показываешь всю свою мощь и характер!
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    posadena
    online
      posadena, 13.08.2017 10:54
    0
    Да-ну-на.
    Виграваєм усё підряд.
    До Сіднея
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    posadena
    online
      posadena, 13.08.2017 10:55
    0
    Не зміг знайту місце транслі. Хелп.
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