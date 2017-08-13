Элина СВИТОЛИНА: «Турнир в Торонто складывается для меня потрясающе»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала разгромную победу над Симоной Халеп в полуфинале турнира серии Премьер в Канаде.



«Психологически для меня это был тяжелый матч, потому что мне во второй раз сегодня пришлось выходить на центральный корт. Физически также было трудно, потому что Халеп доставала много мячей. Я старалась фокусироваться на своей игре и решаться выполнять свои удары.

Обыграть трех теннисисток из топ-10 за три матча? Да, этот турнир уже складывается для меня просто потрясающе. Конечно, я очень счастлива, меня очень радует мое выступление. Сейчас хочу насладиться этим моментом.

Как буду восстанавливаться к финалу? Со мной здесь моя команда, поэтому мы будем делать все, чтобы я была готова к финальному матчу. Это невероятно, какой сегодня для меня выдался день», – сказала Свитолина.



Финальный поединок на турнире в Торонто состоится сегодня. Соперницей украинки станет Каролин Возняцки из Дании. Начало поединка в 20:30 по Киеву.