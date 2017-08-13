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Торонто. Свитолина уничтожила Халеп и вышла в финал

Украинка отдала сопернице только 2 гейма

  • 13.08.2017 02:08
  • 810 просмотров
  • 17 комментария
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира в канадском Торонто. В матче 1/2 финала украинка неожиданно легко разобралась со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Свитолина с самого начала первой партии обозначила свое превосходство на корте и отдала единственный гейм только при счете 5:0 в свою пользу. Во втором сете ситуация повторилась. Элина оформила разгромную победу на подаче соперницы, уложившись в 56 минут.

Торонто. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:1

Эта победа вернула Свитолину на 5 место в рейтинге WTA. В финале турнира ее ждет противостояние с представительницей Дании Каролин Возняцки, которая посеяна в Торонто под шестым номером и всего на 5 очков опережает украинку в мировом рейтинге. Таким образом, победа в финале гарантирует Свитолиной четвертую строчку.

Напомним, на предыдущих стадиях 22-летняя одесситка обыграла Винус Уильямс и Гарбинье Мугурусу.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    maks69
    maks69, 13.08.2017 02:11
    +6
    Элина прибила Симону как мышеловка мышку...
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 13.08.2017 02:11
    +5
    Халепа з Халеп завдяки нашій Елінці! Вітаю!
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    maks69
    maks69, 13.08.2017 02:12
    -1
    Правда Свитолина продолжает периодически проигрывать свои геймы
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    He_ParaziT
      He_ParaziT, 13.08.2017 02:12
    +3
    Просто умничка)
    Ссылка
    Miaso
      Miaso, 13.08.2017 02:13
    +3
    Браво Элиночка, просто ребят ну просто порвала ( отомстила за прошлую очную встречу ), хоть ктото приносит радость в спорте! Удачи и уверенной игры в финале!!!
    Ссылка
    Віктор Курило
      Віктор Курило, 13.08.2017 02:13
    -4
    Дивився матч....Якийсь злив з сторони Халеп&#129300;
    Ссылка
    student529
      student529, 13.08.2017 02:16
    +3
    Умничка!
    Халеп сегодня вообще никакая была по игре, но это ее проблемы!
    Удачи в финале!!!
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 13.08.2017 02:18
    +4
    Елінка просто без слів! Знищила Халеп без варіантів..але коли став рахунок 5:1 після нереалізовано матч пойнту в попередньому геймі серце трошки йокнуло і згадався Роланд Гаррос але добре що швидко все закінчила! Завтра ще один супер матч! Еліну ще трохи і почнуть як Серени всі боятись))
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    Ding01
      Ding01, 13.08.2017 02:20
    +2
    Машина!!! Очень мощно!))
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 13.08.2017 02:21
    +4
    student529, 13.08.2017 02:16
    Умничка!
    Халеп сегодня вообще никакая была по игре, но это ее проблемы!
    Удачи в финале!!!
    То що Халеп була ніяка заслуга в першу чергу Еліни! Еліна всім хто з нею грає ламає гру і суперниці незнають що робити і роблять таку кількість помилок..навіть "робот" Халеп яка за матч може 5 помилок зробити сьогодні 34 зробила..
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.08.2017 02:21
    +4
    Замечательная игра и заслуженная победа! Элина явно за месяц поработала над своим бэкхендом, и Халеп попала под раздачу слева, что разрушило ее план на игру. Как бороться против мощной глубокой игры Элины, да еще и совершенно ей не свойственных коротких косых ударов слева, до конца матча румынка так и не придумала. В итоге много ошибок по длине в попытках играть максимально глубоко, чем Свитолина прекрасно воспользовалась.
    Завтра ночью все болеем за Элину в финале против Возняцки, также набравшей отличную форму!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.08.2017 02:25
    +3
    Насчет завтрашней ночи я поторопился, матч стоит на 20.30, если не вмешается погода.
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    LAZIO
    LAZIO, 13.08.2017 02:32
    +2
    Я був піпєц розлючений...ЯК ТАК МОЖНА В ТАКОМУ РІВНЕВОМУ ТУРНІРІ ПРОВОДИТИ МАТЧ З ІНТЕРВАЛОМ В 6 ГОДИН??? МЕГАВИД СПОРТУ - ТЕНІС - ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА БАРИЖНИЙ БІЗНЕС...І ОРГАНІЗАТОРВМ ПЛЮВАТИ НА СПОРТСМЕНІВ..але тут Еліна мене заспокоїла як ніхто... каже " мужик, ти так не хвилюйся...я розбираюсь в "ЛЄГО" і цей руминський конструктор розберу на дрібні запчастини менше як за годинку...." Еліна, ти не просто жінка...ти СУПЕРПУПЕР..........еее, додавайте самі шо хочете..В МЕНЕ НЕМА СЛІВ..Я ПРОСТО В ЕЙФОРІЇ ВІД ЦІЄЇ МАЛОЇ!!!!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.08.2017 02:36
    +4
    LAZIO, 13.08.2017 02:32
    Я був піпєц розлючений...ЯК ТАК МОЖНА В ТАКОМУ РІВНЕВОМУ ТУРНІРІ ПРОВОДИТИ МАТЧ З ІНТЕРВАЛОМ В 6 ГОДИН??? МЕГАВИД СПОРТУ - ТЕНІС - ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА БАРИЖНИЙ БІЗНЕС...І ОРГАНІЗАТОРВМ ПЛЮВАТИ НА СПОРТСМЕНІВ..але тут Еліна мене заспокоїла як ніхто... каже " мужик, ти так не хвилюйся...я розбираюсь в "ЛЄГО" і цей руминський конструктор розберу на дрібні запчастини менше як за годинку...." Еліна, ти не просто жінка...ти СУПЕРПУПЕР..........еее, додавайте самі шо хочете..В МЕНЕ НЕМА СЛІВ..Я ПРОСТО В ЕЙФОРІЇ ВІД ЦІЄЇ МАЛОЇ!!!!
    Погода порой вносит свои коррективы даже в крупные теннисные турниры. Халеп и сама играла сегодня свои два сета против Гарсии, проведя, правда, на корте на пару десятков минут меньше Элины. Завтра уже стартует Премьер в Цинциннати, поэтому откладывать игры, к примеру, на понедельник ради отдыха спортсменок просто невозможно. Возняцки в итоге проще всех, поскольку два матча в день ей играть не пришлось. Посмотрим уже сегодня вечером, скажется ли это на игре.
    Ссылка
    LAZIO
    LAZIO, 13.08.2017 02:40
    +1
    Станислав Матусевич, 13.08.2017 02:36
    LAZIO, 13.08.2017 02:32
    Я був піпєц розлючений...ЯК ТАК МОЖНА В ТАКОМУ РІВНЕВОМУ ТУРНІРІ ПРОВОДИТИ МАТЧ З ІНТЕРВАЛОМ В 6 ГОДИН??? МЕГАВИД СПОРТУ - ТЕНІС - ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА БАРИЖНИЙ БІЗНЕС...І ОРГАНІЗАТОРВМ ПЛЮВАТИ НА СПОРТСМЕНІВ..але тут Еліна мене заспокоїла як ніхто... каже " мужик, ти так не хвилюйся...я розбираюсь в "ЛЄГО" і цей руминський конструктор розберу на дрібні запчастини менше як за годинку...." Еліна, ти не просто жінка...ти СУПЕРПУПЕР..........еее, додавайте самі шо хочете..В МЕНЕ НЕМА СЛІВ..Я ПРОСТО В ЕЙФОРІЇ ВІД ЦІЄЇ МАЛОЇ!!!!

    Погода порой вносит свои коррективы даже в крупные теннисные турниры. Халеп и сама играла сегодня свои два сета против Гарсии, проведя, правда, на корте на пару десятков минут меньше Элины. Завтра уже стартует Премьер в Цинциннати, поэтому откладывать игры, к примеру, на понедельник ради отдыха спортсменок просто невозможно. Возняцки в итоге проще всех, поскольку два матча в день ей играть не пришлось. Посмотрим уже сегодня вечером, скажется ли это на игре.
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 13.08.2017 02:41
    +1
    Возняцки должна разобрать тоже
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    Дмитрий Киевский
      Дмитрий Киевский, 13.08.2017 02:53
    +3
    Свитолина будет первой ракеткой мира!!!
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