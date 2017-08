Торонто. Свитолина уничтожила Халеп и вышла в финал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира в канадском Торонто. В матче 1/2 финала украинка неожиданно легко разобралась со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Свитолина с самого начала первой партии обозначила свое превосходство на корте и отдала единственный гейм только при счете 5:0 в свою пользу. Во втором сете ситуация повторилась. Элина оформила разгромную победу на подаче соперницы, уложившись в 56 минут.

Торонто. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:1

.@ElinaSvitolina knocks out Halep, 6-1, 6-1!



Into @RogersCup Championship vs Wozniacki! pic.twitter.com/KHz3dzRwFP