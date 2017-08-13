Торонто. Свитолина уничтожила Халеп и вышла в финал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира в канадском Торонто. В матче 1/2 финала украинка неожиданно легко разобралась со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.
Свитолина с самого начала первой партии обозначила свое превосходство на корте и отдала единственный гейм только при счете 5:0 в свою пользу. Во втором сете ситуация повторилась. Элина оформила разгромную победу на подаче соперницы, уложившись в 56 минут.
Торонто. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:1
.@ElinaSvitolina knocks out Halep, 6-1, 6-1!— WTA (@WTA) 12 серпня 2017 р.
Into @RogersCup Championship vs Wozniacki! pic.twitter.com/KHz3dzRwFP
Эта победа вернула Свитолину на 5 место в рейтинге WTA. В финале турнира ее ждет противостояние с представительницей Дании Каролин Возняцки, которая посеяна в Торонто под шестым номером и всего на 5 очков опережает украинку в мировом рейтинге. Таким образом, победа в финале гарантирует Свитолиной четвертую строчку.
Напомним, на предыдущих стадиях 22-летняя одесситка обыграла Винус Уильямс и Гарбинье Мугурусу.
Источник — Sport.ua
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Халеп сегодня вообще никакая была по игре, но это ее проблемы!
Удачи в финале!!!
Халеп сегодня вообще никакая была по игре, но это ее проблемы!
Удачи в финале!!!
Завтра ночью все болеем за Элину в финале против Возняцки, также набравшей отличную форму!
Я був піпєц розлючений...ЯК ТАК МОЖНА В ТАКОМУ РІВНЕВОМУ ТУРНІРІ ПРОВОДИТИ МАТЧ З ІНТЕРВАЛОМ В 6 ГОДИН??? МЕГАВИД СПОРТУ - ТЕНІС - ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА БАРИЖНИЙ БІЗНЕС...І ОРГАНІЗАТОРВМ ПЛЮВАТИ НА СПОРТСМЕНІВ..але тут Еліна мене заспокоїла як ніхто... каже " мужик, ти так не хвилюйся...я розбираюсь в "ЛЄГО" і цей руминський конструктор розберу на дрібні запчастини менше як за годинку...." Еліна, ти не просто жінка...ти СУПЕРПУПЕР..........еее, додавайте самі шо хочете..В МЕНЕ НЕМА СЛІВ..Я ПРОСТО В ЕЙФОРІЇ ВІД ЦІЄЇ МАЛОЇ!!!!
Погода порой вносит свои коррективы даже в крупные теннисные турниры. Халеп и сама играла сегодня свои два сета против Гарсии, проведя, правда, на корте на пару десятков минут меньше Элины. Завтра уже стартует Премьер в Цинциннати, поэтому откладывать игры, к примеру, на понедельник ради отдыха спортсменок просто невозможно. Возняцки в итоге проще всех, поскольку два матча в день ей играть не пришлось. Посмотрим уже сегодня вечером, скажется ли это на игре.
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