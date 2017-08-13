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Торонто. Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного разряда

Украинка в паре с Анастасией Родионовой уступила фаворитам соревнований

  • 13.08.2017 01:54
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с представительницей Австралии Анастасией Родионовой не смогли пробиться в финал парного турнира категории Premier 5 в канадском Торонто.

В полуфинальном матче украинско-австралийский дуэт уступил в двух сетах фаворитам соревнований – российской паре Макарова/Веснина.

Торонто. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Радионова (Австралия) – Екатерина Макарова (Россия)/Елена Веснина (Россия) – 4:6, 0:6.

За победу на турнире российский дуэт сразится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Шафаржова/Стрыцова и Гренефельд/Пешке.

Напомним, на стадии 1/4 финала дуэт Макарова/Веснина выбил пару Людмила Киченок и Николь Меличар.

Источник — Sport.ua

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