Торонто. Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с представительницей Австралии Анастасией Родионовой не смогли пробиться в финал парного турнира категории Premier 5 в канадском Торонто.
В полуфинальном матче украинско-австралийский дуэт уступил в двух сетах фаворитам соревнований – российской паре Макарова/Веснина.
Торонто. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Радионова (Австралия) – Екатерина Макарова (Россия)/Елена Веснина (Россия) – 4:6, 0:6.
За победу на турнире российский дуэт сразится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Шафаржова/Стрыцова и Гренефельд/Пешке.
Напомним, на стадии 1/4 финала дуэт Макарова/Веснина выбил пару Людмила Киченок и Николь Меличар.
Источник — Sport.ua
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