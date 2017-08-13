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Цинциннати. Катерина Бондаренко не прошла квалификацию

Украинская теннисистка проиграла Наталье Вихлянцевой из России

  • 13.08.2017 01:43
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко закончила выступления в одиночном разряде на турнире в Цинциннати.

В полуфинале квалификации украинка уступила в двух сетах 20-летней Наталье Вихлянцевой из России (#60WTA).

Цинциннати. 1-й раунд квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 5:7, 3:6.

За путевку в основную сетку россиянка сразится с победительницей пары Франчуа Абанда (#132WTA) – Мисаки Дои (#79WTA).

Источник — Sport.ua

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