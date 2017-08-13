Цинциннати. Катерина Бондаренко не прошла квалификацию

Свитолина будет первой ракеткой мира!!!

Возняцки должна разобрать тоже

Погода порой вносит свои коррективы даже в крупные теннисные турниры. Халеп и сама играла сегодня...

Я був піпєц розлючений...ЯК ТАК МОЖНА В ТАКОМУ РІВНЕВОМУ ТУРНІРІ ПРОВОДИТИ МАТЧ З ІНТЕРВАЛОМ В 6 ...

Насчет завтрашней ночи я поторопился, матч стоит на 20.30, если не вмешается погода.

Замечательная игра и заслуженная победа! Элина явно за месяц поработала над своим бэкхендом, и Ха...

То що Халеп була ніяка заслуга в першу чергу Еліни! Еліна всім хто з нею грає ламає ...

Машина!!! Очень мощно!))

Елінка просто без слів! Знищила Халеп без варіантів..але коли став рахунок 5:1 після н...