Цинциннати. Катерина Бондаренко не прошла квалификацию

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко закончила выступления в одиночном разряде на турнире в Цинциннати.
В полуфинале квалификации украинка уступила в двух сетах 20-летней Наталье Вихлянцевой из России (#60WTA).
Цинциннати. 1-й раунд квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 5:7, 3:6.
За путевку в основную сетку россиянка сразится с победительницей пары Франчуа Абанда (#132WTA) – Мисаки Дои (#79WTA).
Источник — Sport.ua
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