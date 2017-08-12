Стаховский выиграл турнир в Портороже

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на «челленджере» в Словении. В финальном поединке 31-летний украинец в трех сетах обыграл итальянца Маттео Барреттини (#162ATP).

В первом сете Стаховский отыгрался со счета 1:5 и перевел партию на тай-брейк. К сожалению, на большее сил у Сергея не хватило.

Второй сет прошел в равной борьбе и победу на тай-брейке с пятого сетбола вырвал уже украинец.

В заключительной партии Стаховский сделал ранний брейк и с комфортным преимуществом довел матч до победы, попутно обменявшись брейками с итальянцем.

Порторож. Финал

Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Барреттини (Италия) – 6:7(4), 7:6(6), 6:3.

Напомним, на прошлой неделе Стаховский выиграл «челленджер» в парном разряде в испанской Сеговии.