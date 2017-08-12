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Стаховский выиграл турнир в Портороже

В финале украинский теннисист обыграл итальянца Маттео Барреттини

  • 12.08.2017 23:57
  • 262 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на «челленджере» в Словении. В финальном поединке 31-летний украинец в трех сетах обыграл итальянца Маттео Барреттини (#162ATP).

В первом сете Стаховский отыгрался со счета 1:5 и перевел партию на тай-брейк. К сожалению, на большее сил у Сергея не хватило.

Второй сет прошел в равной борьбе и победу на тай-брейке с пятого сетбола вырвал уже украинец.

В заключительной партии Стаховский сделал ранний брейк и с комфортным преимуществом довел матч до победы, попутно обменявшись брейками с итальянцем.

Порторож. Финал
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Барреттини (Италия) – 6:7(4), 7:6(6), 6:3.

Напомним, на прошлой неделе Стаховский выиграл «челленджер» в парном разряде в испанской Сеговии.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    p2012u
    p2012u, 13.08.2017 00:05
    +2
    Молодцы, оперативно разместили эту отличную новость
    Красивая и интересная была битва.
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    p2012u
    p2012u, 13.08.2017 00:06
    +2
    Добавьте счетчик кармы к новостям, часто бывает лень писать комент, а плюсануть или минусануть почти всегда не лень.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.08.2017 00:18
    0
    Женский теннис меркнет перед этим матчем. В первом сете Стах умудрился отыграться с 1:5, но все равно уступил на тайбрейке. Во втором с 0:3 сделал 4:3 с брейком, тут же отдал свою подачу, и дело снова дошло до тайбрейка. Здесь Стах повел 6:2, позволил сопернику сравнять счет, но все-таки взял два следующих мяча и сет. В третьей партии имел большое преимущество, лидировал 5:1, отдал два гейма, но все-таки со второй попытки подал на матч.
    Со следующей недели Сергей вернется в топ-100, что для нынешнего уровня его игры можно считать успехом.
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