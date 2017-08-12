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Торонто. Свитолина выходит в полуфинал!

В двухдневном четвертьфинале харьковчанка победила Мугурусу

  • 12.08.2017 19:28
  • 1149 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал крупного турнира WTA в Торонто.

В матче 1/4 финала, который из-за дождя продолжался два дня, Свитолина сломила сопротивление четвертой ракетки мира испанки Гарбин Мугурусы.

Первый сет, состоявшийся в пятницу, выиграла испанка 6:4. В продолжении матча сегодня уже первую скрипку играла харьковчанка. Элина контролировала матч во втором сете, вела с брейками, но в какой-то момент растеряла свое преимущество. Тем не менее, партия осталась за украинкой 6:4.

В решающем сете, как и полагает женскому теннису, соперницы обменивались брейками до счета 2:2, пока Элина, наконец, не взяла свою подачу, выйдя вперед 3:2. После этого Мугуруса посыпалась, проиграв два следующих гейма.

При счете 5:3 Свитолина с первого матч-бола выиграла поединок.

За выход в финал Свитолиной предстоит побороться со второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая в своем поединке одолела француженку Каролин Гарсию: 6:4, 6:2.

Матч Свитолина – Халеп состоится сегодняшней ночью.

Торонто, 1/4 финала

Свитолина (5) - Мугуруса (4) - 4:6, 6:4, 6:3.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 12.08.2017 19:31
    +3
    Молодчинка Елінка
    Ссылка
    posadena
    online
      posadena, 12.08.2017 19:32
    -1
    Молодчина. Привіт Сімона.
    Війшла на 4-е місце по рейтингу
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 12.08.2017 19:32
    -1
    ну что доця,ты наша ОДЕССКАЯ,ждем твоей победы и выхода в финал,а иначе и нельзя!
    ОДЕССА без финала не поймет!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.08.2017 19:35
    0
    Классная игра! Жаль, что с Халеп игра раним утром, на сколько я понял...
    Ссылка
    dudya
      dudya, 12.08.2017 19:35
    0
    posadena, 12.08.2017 19:32
    Молодчина. Привіт Сімона.
    Війшла на 4-е місце по рейтингу
    Несмотря на полуфинал, Элина потеряла одну позицию, пока 6-я.
    Ссылка
    posadena
    online
      posadena, 12.08.2017 19:37
    0
    Та ні, в 18-00 ігра, а другий півфінал в 20-00
    Ссылка
    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 12.08.2017 19:38
    0
    Наскільки розумію на 4 місце вийде тільки після перемоги на турнірі.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 12.08.2017 19:42
    +2
    Сегодняшнее продолжение матча было очень нервным, с большим количеством ошибок с обеих сторон. Игра была принципиальна для обеих теннисисток. Тем не менее, бросалось в глаза, что Элина сделала выводы из первого сета и стала играть острее. Все же матч был примерно равным, и победу Свитолиной удалось одержать, мне кажется, за счет своего знаменитого бойцовского характера. Именно Мугуруса не выдержала давления в решающем сете и допустила небольшой провал, приведший к счету 5:2. Из этой ямы выбраться испанке уже не удалось, Элина отлично провела последний гейм на своей подаче и закончила матч смачным гвоздем-эйсом.
    В полуфинале Свитолину ждет еще одна принципиальная соперница - Халеп. Сегодня ночью болеем за нашу теннисистку!
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 12.08.2017 19:44
    -1
    Слава Україні - Героям Слава !
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 12.08.2017 19:44
    0
    А це уже серйозно!!!!НАВІТЬ БІЛЬШЕ!!КРАСАВААААААААААА!!!
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    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 12.08.2017 19:45
    0
    Елінка шикарна у всіх значеннях цього слова! Івановіч передала естафету найгарнішої дівчини туру нашій красуні!
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    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 12.08.2017 19:47
    0
    Хренасе сетка: Вильямс, Мугуруса, Халеп....
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