Торонто. Свитолина выходит в полуфинал!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал крупного турнира WTA в Торонто.
В матче 1/4 финала, который из-за дождя продолжался два дня, Свитолина сломила сопротивление четвертой ракетки мира испанки Гарбин Мугурусы.
Первый сет, состоявшийся в пятницу, выиграла испанка 6:4. В продолжении матча сегодня уже первую скрипку играла харьковчанка. Элина контролировала матч во втором сете, вела с брейками, но в какой-то момент растеряла свое преимущество. Тем не менее, партия осталась за украинкой 6:4.
В решающем сете, как и полагает женскому теннису, соперницы обменивались брейками до счета 2:2, пока Элина, наконец, не взяла свою подачу, выйдя вперед 3:2. После этого Мугуруса посыпалась, проиграв два следующих гейма.
При счете 5:3 Свитолина с первого матч-бола выиграла поединок.
За выход в финал Свитолиной предстоит побороться со второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая в своем поединке одолела француженку Каролин Гарсию: 6:4, 6:2.
Матч Свитолина – Халеп состоится сегодняшней ночью.
Торонто, 1/4 финала
Свитолина (5) - Мугуруса (4) - 4:6, 6:4, 6:3.
Источник — Sport.ua
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