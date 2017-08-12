Чемпионат мира. Украина проигрывает в решающем матче

Только в парном матче представительницы Соединённых Штатов сумели одержать победу над украинками: 2-1
Любовь Костенко - Габриэлла Прайс 6:3, 6:3
Уступая со счётом 2:3 в стартовой партии, 14-летняя украинка выиграла четыре гейма подряд. Во втором сете Костенко дважды взяла подачу соперницы и повела 4:1, после чего теннисистки до конца встречи обменивались брейками.
Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф 4:6, 0:6
Проиграв дважды свою подачу в первом сете, украинка вернула два брейка и сравняла счёт, но после этого не смогла взять у соперницы ни одного гейма.
Костенко/Лопатецкая - Гауфф/Оуэнсби 2:6, 4:6
Взяв два гейма в первом сете, украинский дуэт уступал американкам во второй партии 0:3, но сумел сравнять счёт. Затем обе пары защититлы свою подачу, после чего Гауфф и Оуэнсби выиграли два заключительных гейма.
Отметим, что в прошлом году наша команда, в составе которой были Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая также встречалась в финале со сборной США, но в парной встрече сумела праздновать победу.
Источник — Большой теннис Украины
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