Цинциннати. Цуренко и Свитолина выступят в основной сетке

Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке престижного турнира в Цинциннати.
Свитолина получила пятый номер посева и начнет борьбу во втором раунде. Леся Цуренко же в первом круге сыграет против Анастасии Павлюченковой из России.
Интересно, что победитель матча Павлюченкова – Цуренко попадет как раз на Свитолину.
В квалификации турнира сыграет и Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.