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Цинциннати. Цуренко и Свитолина выступят в основной сетке

Первая ракетка Украины начнет борьбу со второго раунда

  • 12.08.2017 14:03
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Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке престижного турнира в Цинциннати.

Свитолина получила пятый номер посева и начнет борьбу во втором раунде. Леся Цуренко же в первом круге сыграет против Анастасии Павлюченковой из России.

Интересно, что победитель матча Павлюченкова – Цуренко попадет как раз на Свитолину.

В квалификации турнира сыграет и Катерина Бондаренко.

Источник — Sport.ua

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