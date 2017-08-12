Цинциннати. Цуренко и Свитолина выступят в основной сетке

Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке престижного турнира в Цинциннати.

Свитолина получила пятый номер посева и начнет борьбу во втором раунде. Леся Цуренко же в первом круге сыграет против Анастасии Павлюченковой из России.

Интересно, что победитель матча Павлюченкова – Цуренко попадет как раз на Свитолину.

В квалификации турнира сыграет и Катерина Бондаренко.